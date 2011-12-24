ویدئو-پرفورمنس "اسناد یک تراژدی" اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه که در ادامه مجموعه "اسناد" رامین اعتمادیبزرگ قرار دارد، نگاهی منتقدانه به واکنش اجتماعی افکار عمومی با پدیدههای خبرساز و تلخ اجتماعی و فرهنگی و نیز رفتار رسانهای مردم دارد.
هنرمند، خود در بیانیه نمایشگاه چنین نوشته است: گرچه چند سالى است که بحث "هر انسان، یک رسانه" تحولى در دنیاى خبر ایجاد کرده اما خود باعث شده که اخبار و تصاویر با هر شکل و شیوه، کیفیت و بدون تأیید به اشتراک گذاشته شود. حال مهمتر از بحث در باره وظیفه رسانهها، محدودیت نمایش تصاویر و انتشار اخبار، طرح این سؤال است که براستى، کسى که داوطلبانه به تماشاى مرگ انسانى مىنشیند، چگونه انسانیست؟
در این نمایشگاه که با الهام از وقایع سال جاری ازجمله رفتار قهرآمیز مردم لیبی با قذافی، اجرا شده است، از مخاطب خواسته میشود که با روشن کردن بلوتوث دستگاه تلفن همراه خود، به دنیای آلوده رسانهها پا بگذارد و با ارسال پیامهای تصویری متنوع از طریق بلوتوث در تشدید یا کاهش آن مؤثر باشد. اینک این مخاطب است که در هنگام دریافت یا ارسال هر پیغام، دوباره از خود میپرسد که آیا حق انتشار این تصاویر و اخبار را دارد؟ آیا او در رواج خشونت و وقاحت سهیم است؟ آیا او خود روزی قربانی چنین رویکردی نخواهد شد؟ و آیا تراژیکتر از آنچه که تصویربرداری شده است، نوع مصرف مخاطب و برخورد او با این پدیده نیست؟
ساعات اجرای مجدد این پرفورمنس در روزهای شنبه تا چهارشنبه این هفته، از ساعت ۶ تا ۸ شب و حضور و نیز عکاسی و فیلمبرداری از نمایشگاه برای عموم آزاد خواهد بود.
گالری محسن در ابتدای خیابان ظفر، ورودی از مدرس شمال، خیابان ناجی، انتهای کوچه فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینای شرقی، پلاک ۴۲ قرار دارد. تلفن تماس: ۲۲۲۵۵۳۵۴ و نشانی اینترنتی گالری: www.mohsengallery.com است.
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