مدیر سابق بانک مرکزی در وزارت نفت رئیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی وزیر نفت با صدور حکمی عبدالرحمن ندیمی بوشهری را به عنوان مشاور وزیر نفت و رئیس کمیته سرمایه گذاری وزارت نفت منصوب کرد.

عبدالرحمن ندیمی بوشهری پیشتر به عنوان مدیرکل نظارت بر بانک‌‏ها و مؤسسه‌‏های اعتباری بانک مرکزی، مشاور رئیس کل بانک مرکزی و استانداری بوشهر را در کارنامه فعالیت های خود دارد.

رئیس جدید کمیته سرمایه گذاری وزارت نفت از پایه ‏گذاران سازمان حسابرسی است که در امور حسابرسی بانک ‏ها تخصص دارد.

وزیر نفت در حکم انتصابی خود خطاب به عبدالرحمن ندیمی بوشهری، با تاکید بر ضرورت تامین منابع مالی برای فعال سازی پروژه های در دست اجرای وزارت نفت، اظهار امیدواری کرده است تا شرایط سرمایه گذاری در صنعت نفت به گونه ای فراهم شود تا امکان رقابت عمومی برای بهره گیری مطلوبتر از این ثروت خدادادی فراهم شود.

وی در ادامه این حکم به اصل انتفاع عمومی از سرمایه ها و منابع کلان و ملی صنعت نفت اشاره کرده و تاکید کرده تا ندیمی بوشهری در سمت جدید خود، تدوین راهکارهای اصولی برای سوق دادن سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذار داخلی و خارجی و همچنین عامه مردم در پروژه های صنعت نفت را در دستور کار خود قرار دهد.

وزیر نفت همچنین با صدور حکم دیگری روح الله تولایی را به عنوان مشاور جوان وزارت نفت منصوب کرده است. تولایی پیشتر به عنوان دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی فعالیت علمی داشته است.