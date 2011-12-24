خبرنگاران خبرگزاری مهر کرمانشاه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله محمدی، رئیس راه و ترابری شهرستان کرمانشاه صبح شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر کرمانشاه از نزدیک با پرسنل، خبرنگاران و کارکنان این خبرگزاری دیدار کردند.

محمدی در این دیدار با اشاره به اطلاع رسانی خوب و به موقع خبرگزاری مهر کرمانشاه، تاکید کرد: در این چند ماه شاهد تحول خوبی در کم و کیف خبرگزاری مهر کرمانشاه هستیم، تا جایی که اخبار و گزارش های این خبرگزاری به منبع اصلی نشریات منطقه و استان تبدیل شده است.

رئیس راه و ترابری شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: این اداره با همکاری و تعامل سازنده با خبرنگاران خبرگزاری مهر کرمانشاه، در خدمات رسانی به روستاهای محروم کرمانشاه تاکنون منشا حرکات و تحولات عمرانی خوبی بوده است.

محمدی در پایان سخنان خود گفت: از سرپرست و خبرنگاران این خبرگزاری می خواهیم که به روند فعلی خود در امر اطلاع رسانی ادامه دهند.

در ادامه این دیدار، برخی از مشکلات و راهکاری های فرهنگی استان، بین طرفین بررسی شد.

بر اساس این گزارش، در پایان این دیدار، رئیس راه و ترابری شهرستان کرمانشاه با اهدا لوح سپاس از خبرنگاران خبرگزاری مهر کرمانشاه تقدیر به عمل آورد.

