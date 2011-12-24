مسئول واحد ایثارگران جبهه متحد از ایثارگران برای حضور در انتخابات دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان، مجتبی رحماندوست مسئول واحد ایثارگران این جبهه گفت: رزمندگان دوران دفاع مقدس به خصوص آنهایی در رده های مختلف در مدیریت جنگ نقش داشته اند، می توانند با حضور در مجلس تجربه ارزنده خود را در اداره جنگ در خدمت اداره کشور به کار گیرند.

وی با اشاره به محدودیت های شدید و تحریم های همه جانبه ای که از سوی قدرتهای بزرگ و هم‏پیمانان کوچک آنان بر علیه کشور ما اعمال می شد گفت: اداره کشور در آن شرایط بسیار سخت بود لذا استفاده از تجربه مدیریتی اداره جنگ و با اعمال مقتضیات دهه چهارم انقلاب برای اداره کشور، تجربه بزرگی است که در اختیار رزمندگان دوران دفاع مقدس است و حضور آنان در عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور خصوصا در مجلس نهم، فرصت مغتنمی است برای جمهوری اسلامی و همچنین برای ایثارگران که بیش از پیش به یاری کشور بپردازند.

مسئول واحد ایثارگران جبهه متحد اصولگرایان از فرزندان شهدا و دیگر اعضای خانواده شهدا، از جانبازان و آزادگان و خانواده آنان و به ویژه از رزمندگان دوران دفاع مقدس درخواست کرد در این مقاطع حساس با داوطلب شدن خود برای حضور در عرصه رقابت نمایندگی مجلس، دین خود را برای خدمت هر چه بیشتر به انقلاب، رهبری و کشور ادا نمایند.

مجتبی رحماندوست گفت: جبهه متحد اصولگرایان در بررسی صلاحیت نامزدهای مورد نظر، ولایت مداری و ایثارگریهای دفاع مقدس را در اولویت قرار داده و در ادامه، عدالت‌خواهی، شایسته گزینی، عقلانیت، خدمت صادقانه، ساده زیستی، کار و تلاش و مجاهدت، ظلم ستیزی، استکبار ستیزی، فساد ستیزی، انحراف ستیزی و فتنه ستیزی را مدنظر دارد.

