جانبازان شیمیایی در خانه بمانند/ ماسکهای پارچه ای تاثیری ندارد

دکتر حمید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جانبازان شیمیایی که ریه های حساسی نسبت به آلودگی هوا دارند راهی جز خانه نشینی در این وضعیت ندارند.
وی افزود: اگر این گروه از جانبازان قصد دارند خارج از خانه باشند باید در فضاهای سربسته و یا در پارکهای بزرگ تردد کنند تا مشکل تنفسی برایشان رخ ندهد البته همراه داشتن تمامی داروهایی که پزشکان دستور داده اند برای این جانبازان ضروری است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: برخی فکر می کنند که زدن ماسکهای پارچه ای مانع نفوذ آلودگی هوا به ریه می شود در حالی که این ماسکها تاثیری ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر بر اساس اعلام مسئولان بنیاد شهید حدود هفت هزار جانباز شیمیایی در تهران زندگی می کنند که تنها یک هزار جانباز دارای پرونده بوده و 6 هزار جانباز شیمیایی پرونده جانبازی یا درصد ندارند.
نظر شما