همایش ولایت و بصیرت در کرج برگزار می شود

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همایش ولایت و بصیرت به مناسبت بزرگداشت 9 دی در کرج برگزار می شود.
وی گفت: این همایش 11 دی ماه سال جاری به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج از ساعت 15 تا 17 در سالن سیروس صابر اداره کل برگزار می شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج ابراز داشت: ابوترابی معاون قوانین و مقررات قوه مقننه نیز از جمله سخنرانان این همایش هستند.
آشنا افزود: هدف از برگزاری این همایش گرامیداشت روز نهم دی ماه و همچنین تجدید بیعت با آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری است.
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