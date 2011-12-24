به مناسبت 9 دی/ همایش ولایت و بصیرت در کرج برگزار می شود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج از برگزاری همایش ولایت و بصیرت به مناسبت گرامیداشت حماسه 9 دی در کرج خبر داد.