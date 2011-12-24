  1. استانها
  2. البرز
۳ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

به مناسبت 9 دی/

همایش ولایت و بصیرت در کرج برگزار می شود

همایش ولایت و بصیرت در کرج برگزار می شود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج از برگزاری همایش ولایت و بصیرت به مناسبت گرامیداشت حماسه 9 دی در کرج خبر داد.

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همایش ولایت و بصیرت به مناسبت بزرگداشت 9 دی در کرج برگزار می شود.

وی گفت: این همایش 11 دی ماه سال جاری به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج از ساعت 15 تا 17 در سالن سیروس صابر اداره کل برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج ابراز داشت: ابوترابی معاون قوانین و مقررات قوه مقننه نیز از جمله سخنرانان این همایش هستند.

آشنا افزود: هدف از برگزاری این همایش گرامیداشت روز نهم دی ماه و همچنین تجدید بیعت با آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری است.

کد مطلب 1491640

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها