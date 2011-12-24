دنیزلی در پرسپولیس رکورددار شد/ بازگشت به ایران پس از 1635 روز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از سال 1347 و با پیوستن بازیکنان تیم شاهین به این تیم، بصورت رسمی فعالیت خود را در لیگ منطقه‌ای ایران آغاز کرد و به عنوانی تیمی مردمی در مسابقات داخلی و بین‌المللی حضور یافت.

سرخپوشان تهرانی با توجه به ستاره‌های بزرگی که از همان ابتدای فعالیت تا به امروز در اختیار داشته‌اند، یکی از پرطرفدارترین و مردمی‌ترین تیمهای فوتبال ایران بوده و هستند. پیش از ظهور تیمهایی همچون پاس تهران، سپاهان اصفهان و ذوب‌آهن اصفهان به همراه استقلال دو قطب اصلی فوتبال پایتخت و کشور بودند.

پرویز دهداری از روز 16 فرودین‌ماه 1347 به عنوان سرمربی تیم پرسپولیس انتخاب شد تا عنوان نخستین سرمربی رسمی تاریخ سرخپوشان تهرانی را به خود اختصاص دهد، گرچه رجبعلی فرامرزی از سال 1342 تا 1346 به طور همزمان مربی تیم پرسپولیس و باشگاه بانک ملی بود اما آمارنویسان از وی به عنوان دومین مربی پرسپولیس نام برده و تاریخ آغاز فعالیت رسمی‌اش با این تیم را سال 1348 عنوان کرده‌اند.

از زمان دهداری تاکنون کادرفنی تیم فوتبال پرسپولیس 35 دچار تغییر و تحول شده است. در این بین 30 مربی هدایت سرخپوشان را برعهده داشته‌اند که 12 نفر از این جمع مربیان خارجی بوده‌اند. علی پروین در چهار مقطع متفاوت و حمید درخشان و مصطفی دنیزلی در دو مقطع مختلف چنین مسئولیت مهمی را برعهده داشتند. دنیزلی دوازدهمین مربی خارجی تاریخ پرسپولیس و سیزدهمین مربی خارجی است که هدایت این تیم را برعهده گرفته است.

آلن راجرز (انگلستان)، ایوان کونوف (شوروی)، ولادیسلاو بگوویچ (کرواسی)، هانس یورگن گده (آلمان)، استانکو (کرواسی)، ایوان مت کوویچ (کرواسی)، وینگو بگوویچ (کرواسی)، راینر زوبل (آلمان)، آری هان (هلند)، مصطفی دنیزلی (ترکیه)، نلو وینگادا (پرتغال) و زلاتکو کرانچار (صربستان) هم سرمربیان خارجی تاریخ پرسپولیس بوده‌اند.

علی پروین به عنوان پرافتخارترین مربی تاریخ پرسپولیس، چهار مرتبه در سال‌های مختلف هدایت این تیم را برعهده داشته و در 467 مسابقه که به عنوان سرمربی سرخپوشان را به میدان فرستاده، 291 پیروزی، 128 تساوی، 48 باخت، 843 گل‌زده و 304 گل خورده را در کارنامه‌اش ثبت کرده است.

سرمربی پیشین تیم پرسپولیس که تجربه مدیریت این باشگاه را داشته است، در دوران 18 ساله مربیگری خود سه قهرمانی لیگ، سه قهرمانی جام حذفی، 6 قهرمانی جام باشگاه‌های تهران، دو قهرمانی جام حذفی تهران و یک جام قهرمانی مسابقات فوتبال جام در جام باشگاه‌های آسیا بدست آورده است.

مصطفی دنیزلی 62 ساله هم که برای سومین مرتبه هدایت یک تیم ایرانی را برعهده گرفته، در دو مقطع قبلی سرمربی تیمهای پاس و پرسپولیس بود اما توفیق چشمگیری را با این تیمها کسب نکرد و پس از 1635 روز به ایران بازگشت. وی تنها مربی خارجی است که در دو دوره مختلف هدایت سرخپوشان را برعهده گرفته زیرا مربیان دیگر خارجی که از این تیم جدا می‌شدند، دیگر فرصت حضور مجدد در آن را نداشتند.

- مربیان تاریخ باشگاه پرسپولیس به شرح زیر هستند:

1- پرویز دهداری: (نخستین سرمربی پس از پیوستن شاهینی‌ها به پرسپولیس)

از 16 فروردین 1347 تا 31 مرداد 1348

2- رجبعلی فرامرزی: (سرمربی پرسپولیس در دوران کوچ بازیکنان به پیکان)

از اول دی 1348 تا 14 اسفند 1348

3- حسین فکری:

از 26 تیر 1349 تا 19 دی 1350

4- آلن راجرز (انگلستان):

از 4 بهمن 1350 تا 27 آذر 1353

5- همایون بهزادی:

از 15 اسفند 1353 تا 19 اردیبهشت 1354

6- بیوک وطنخواه: (جوان‌ترین مربی تاریخ پرسپولیس)

از 26 اردیبهشت 1354 تا اسفند 1354

7- ایوان کونوف (شوروی):

از پنجم فروردین 1355 تا 12 اسفند 1355

8- منصور امیرآصفی:

از 20 اسفند 1355 تا 23 اردیبهشت 1356

9- پرویز قلیچ‌خانی:

از 30 اردیبهشت 1356 تا 8 خرداد 1356

10- محراب شاهرخی:

از 9 تیر 1356 تا 18 بهمن 1360

11- علی پروین: (تنها مربی که چهار دوره مختلف در تیم پرسپولیس مربیگری کرده است)

از 23 بهمن 1360 تا 18 دی 1366

12- مسعود معینی: (نخستین مربی غیرپرسپولیسی که در سه بازی هدایت این تیم را برعهده گرفت)

از 13خرداد 1367 تا 28 خرداد 1367

13- علی پروین:

از دهم تیر 1367 تا اواخر سال 1372

14- محمود خوردبین: (وی تنها در چهار مسابقه هدایت پرسپولیس را برعهده گرفت)

آبان سال 1372

15- محمد پنجعلی: (وی یکبار دیگر در 16 مرداد 1374 برابر آرارات مربیگری کرد)

از پنجم آذر 1372 تا 21 بهمن 1372

16- ولادیسلاو بگوویچ (کرواسی):

از 20 خرداد 1373 تا 9 تیر 1373

17- حمید درخشان:

از 17 تیر 1373 تا 30 دی 1373

18- هانس یورگن گده (آلمان):

از 29 اردیبهشت 1374 تا مرداد 1374

19- استانکو پابلوکوویچ (کرواسی): (پرافتخارترین مربی خارجی پرسپولیس)

از 7 مهر 1374 تا 14 اردیبهشت 1376

20- حمید درخشان:

از اول تیر 1376 تا چهارم دی 1376

21- ایوان مت کوویچ (کرواسی):

از هشتم دی 1376 تا پنجم مهر 1377

22- علی پروین:

از پنجم مهر 1377 تا اول تیر 1382 (در سال 1381 با پرسپولیس فاتح نخستین دوره لیگ برتر شد)

23- وینگو بگوویچ (کرواسی):

از هفتم شهریور 1382 تا پایان سومین دوره لیگ برتر

24- راینر زوبل (آلمان):

از 24 شهریور 1383 تا 30 خرداد 1384

25- علی پروین: (آخرین تجربه سرمربیگری پروین در پرسپولیس)

از پنجم تیر 1384 تا 23 بهمن 1384

26- آری هان (هلند):

از 27 بهمن 1384 تا 17 اردیبهشت 1385

27- مصطفی دنیزلی (ترکیه):

از 18 شهریور 1385 تا 11 خرداد 1386

28- افشین قطبی:

از 25 مرداد 1386 تا 30 آبان 1387

29- افشین پیروانی: (سرمربی موقت)

از اول آذر 1387 تا 18 بهمن 1387

30- نلو وینگادا (پرتغال):

از 21 بهمن 1387 تا 6 خرداد 1388

31- زلاتکو کرانچار (صربستان):

30 تیر 1388 تا 6 دی 1388

32- علی دایی: (کسب دو عنوان قهرمانی متوالی در جام حذفی در سالهای 89 و 90)

از 7 دی 1388 تا 20 خرداد 1390

33- حمید استیلی:

از 31 خرداد 1390 تا 18 آذرماه 1390

34- محسن عاشوری: (سرمربی موقت و کسب دو تساوی یک بر یک برابر تیمهای راه‌آهن و فولادخوزستان)

از 19 آذرماه 1390 تا 28 آذرماه 1390

35- مصطفی دنیزلی(ترکیه):

از 3 دیماه 1390 تا ...