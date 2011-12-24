برپایی مراسم عزاداری دهه اول ماه صفر در جنوب غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اکبری گفت: به مناسبت گرامیداشت دهه اول ماه صفر و پاسداشت مقام شهدای کربلا و امام حسن مجتبی(ع) با حضور محبان اهل بیت(ع)، حجت الاسلام ادیب یزدی در هیئت "یا حسین(ع)" سخنرانی و مداحان جلیلیان، محبی و قدرتی ذاکری خواهند کرد.

وی افزود: مجلس عزاداری هیئت "یا حسین(ع)" از روز یکشنبه چهارم دیماه جاری در مسجد "محمدی" واقع در خیابان ابوذر برگزار می شود.

این مسئول بیان کرد: عزاداران حسینی باید همانند همیشه و با شوری که در برپایی عزاداری ماه محرم داشتند، مراسم سوگواری را برپا کنند و با بصیرت لازم ماه صفر را که از ماههای بزرگ در میان شعیعیان است، زنده نگه دارند.