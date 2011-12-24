محفل شعر برای نخستین بار در تبریز تشکیل جلسه داد

شهرام خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت محافل مختلف ادبی و هنری اظهار داشت: محافل شعر پیش از این در حوزه هنری برگزار می شد که باتوجه به نیاز ساماندهی این مجامع و محافل، محفل شعر برای نخستین بار تشکیل جلسه داد.

وی با اشاره به اینکه این محفل شعر به صورت هفتگی برگزار می شود، گفت: دبیر این جلسات داوود هوشنگ روشنک و راهنما استاد آذر طلعت خواهد بود.

خدایی اضافه کرد: در این جلسات علاوه بر شعر خوانی نقد و بررسی آثار چاپ شده شاعران استان و خوانش آنها و بررسی مباحث کار در زیر ساخت های شعری زبان فارسی و ترکی انجام می شود.

گفتنی است، محفل شعر هر چهارشنبه ساعت 16 تا 18 در محل حوزه برگزار می شود.

این جلسات برای عموم هنرمندان شعر و ادبیات آزاد بوده و علاقه مندان پس از ثبت نام می توانند حضور پیدا کنند.