  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۰

خدایی خبر داد:

محفل شعر برای نخستین بار در تبریز تشکیل جلسه داد

محفل شعر برای نخستین بار در تبریز تشکیل جلسه داد

تبریز – خبرگزاری مهر: سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی از تشکیل جلسه محفل شعر برای نخستین بار در تبریز خبر داد.

شهرام خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت محافل مختلف ادبی و هنری اظهار داشت: محافل شعر پیش از این در حوزه هنری برگزار می شد که باتوجه به نیاز ساماندهی این مجامع و محافل، محفل شعر برای نخستین بار تشکیل جلسه داد.

وی با اشاره به اینکه این محفل شعر به صورت هفتگی برگزار می شود، گفت: دبیر این جلسات داوود هوشنگ روشنک و راهنما استاد آذر طلعت خواهد بود.

خدایی اضافه کرد: در این جلسات علاوه بر شعر خوانی نقد و بررسی آثار چاپ شده شاعران استان و خوانش آنها و بررسی مباحث کار در زیر ساخت های شعری زبان فارسی و ترکی انجام می شود.

گفتنی است، محفل شعر هر چهارشنبه ساعت 16 تا 18 در محل حوزه برگزار می شود.

این جلسات برای عموم هنرمندان شعر و ادبیات آزاد بوده و علاقه مندان پس از ثبت نام می توانند حضور پیدا کنند.

کد مطلب 1491646

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها