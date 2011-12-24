طرح غربالگری "هپاتیت ب" برای 64 رفتگر شهرداری فیروزکوه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از گروههای در معرض خطر بیماری "هپاتیت ب" رفتگران شهرداری هستند که با توجه به این امر و ابلاغ معاونت بهداشتی دانشگاه شهید بهشتی، طرح غربالگری "هپاتیت ب" توسط واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه و با همکاری شهرداری و بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان اجرایی شد.

برای این افراد، ضمن انجام آزمایش غربالگری "هپاتیت ب" در بیمارستان امام خمینی(ره)، مرحله اول واکسن "هپاتیت ب" برای تمام رفتگران زحمتکش شهرستان فیروزکوه اجرایی شد.

واکسیناسیون "هپاتیت ب" در سه مرحله و برای همه رفتگران به صورت رایگان در مرکز بهداشت شهرستان فیروزکوه اجرا می شود.