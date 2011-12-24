نمایشگاه "گنجینه های پژوهشی ماندگار" در دانشگاه آزاد مشهد بر پا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قیصری نیک در حاشیه برگزاری این نمایشگاه که صبح شنبه به مدت سه روز در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بر پا شده اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی منابع اسنادی و خطی علمی و پژوهشی آستان قدس رضوی به اساتید، محققان و دانشجویان و برای تبادل اطلاعات و آگاهی از حوزه‌های مختلف فعالیت‌های پژوهشی سازمان برگزارشده است.

وی بیان کرد: جلوه های معنوی وهنری قرآن منسوب به دستخط امام علی (ع) که در قرن اول هجری قمری به خط کوفی بر روی پوست آهو کتابت شده در این نمایشگاه در معرض نمایش عموم قرار گرفته است.

قیصری نیک عنوان کرد: گنجینة مخطوطات آستان قدس ، دارای بیش از 84 هزار نسخه خطی است که از این میان، بیش از 4700 نسخه با موضوع تاریخ علم طب، هیئت و نجوم، جغرافیا، ریاضی، کیمیا و صنعت، طبیعیات، حیوان‌شناسی، گیاه‌شناسی و سنگ‌شناسی است.

وی افزود: در این نمایشگاه علاوه بر نمایش سیر تاریخی کتابت قرآن کریم در قرنهای اول، دوم و سوم هجری به خط کوفی کتب ارزشمند خطی دیگری نظیرطب الرضا(ع)، اغراض تالیف جرجانی، تقویم الصحه تالیف ابن بطلان بغدادی و خلاصه الحساب تالیف شیخ بهایی به نمایش گذاشته می شود.

قیصری نیک تصریح کرد: در این نمایشگاه، از مجموعِ بیش از 8 میلیون برگ سند قدیمی موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی، تعدادی از مجموعه‌ اسناد مربوط به تشکیلات دیوانی و مالی آستان قدس رضوی در دوره صفویه، افشاریه و قاجاریه و اسناد اداری و دیوانی با سربرگ مخصوص که در تمامی دیوان‌های حکومتی نیز مرسوم بوده، انتخاب و در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.