برگزاری المپیاد ورزشی کارکنان دولت در دهه فجر

امیر دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامههای این هیئت در هر سال برگزاری باشکوه و منظم المپیاد ورزشی کارکنان دولت است، رقابتهایی که همه ساله با استقبال چشمگیر علاقمندان به رشته های مختلف برگزار می شود.
وی افزود: هفت دوره متوالی المپیاد ورزشی کارکنان دولت در استان قم در سالهای اخیر به صورت منظم از مهر یا آبان آغاز و تا نیمه آذرماه هر سال به انجام رسیده است، اما در سال جاری این المپیاد در دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.
سرپرست هیئت ورزشهای همگانی استان قم ادامه داد: در جلسه کمیته ورزش کارگروه فرهنگی اجتماعی استان این موضوع را با رئیس کمیته یعنی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در میان گذاشتیم که با حسن نظر وی، قرار شد این المپیاد در دهه فجر برگزار شود.
وی عنوان داشت: با تأکید مدیر کل ورزش و جواان استان قم مبنی بر برگزاری باشکوه این المپیاد، مقرر شد المپیاد ورزشی کارکنان دولت در استان قم به مناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در دهه فجر و بهمنماه امسال برگزار شود.
سرپرست هیئت ورزشهای همگانی استان قم بیان کرد: سال گذشته المپیاد ورزشی کارکنان دولت در استان قم را با شرکت دستگاههای اداری مختلف در رشته های مختلف ورزشی برگزار کردیم که در این بین آقایان ورزشکار در 9 رشته ورزشی و بانوان شرکت کننده در هفت رشته به رقابت پرداختند.
دلشاد با تأکید بر اینکه برگزاری المپیاد ورزشی کارکنان دولت در استان نیازمند همکاری و همیاری صمیمانه تمام دستگاههای اداری استان قم است، تصریح کرد: انتظار ما از دستگاههای اداری و نهادهای دولتی استان قم این است که در بخش سختافزاری برگزاری این المپیاد، هیئت ورزشهای همگانی را یاری کنند و امکاناتی نظیر سالن مسابقات را با همکاری آنها بتوانیم مورد استفاده قرار دهیم، ضمن اینکه تمام مسئولیتها در بخش فنی کار بر عهده ما خواهد بود.
سرپرست هیئت ورزشهای همگانی استان قم تأکید کرد: اهمیت به ورزش کارکنان باید در نزد مدیران دستگاهها و ادارات حفظ شود زیرا این مهم میتواند بهترین راهکار در داشتن نیروهایی پویا و ارائه خدمات و بهترین عملکرد از سوی کارکنان باشد تا میزان رضایتمندی مردم نیز افزایش داشته باشد.
دلشاد اضافه کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان قم نیز بر برگزاری باشکوه المپیاد ورزشی کارکنان دولت با حضور گسترده دستگاهها تأکید دارد و از هر دستگاه در رشتهای که توانمندی آن را دارد، خواستار حضور تیم از آن دستگاه شده است.
وی افزود: هیئت ورزشهای همگانی در طول سال علاوه بر برگزاری مسابقات، المپیادها، جشنواره و برنامههای متنوع ورزشی در بخش همگانی و قهرمانی، در اجرای مطلوب برنامههای ورزشی و جشنوارههای ورزشی ادارات استان نیز مشارکت گسترده دارد.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست هیئت ورزشهای همگانی استان قم از برگزاری المپیاد ورزشی کارکنان دولت این استان در گرامیداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران خبر داد.
امیر دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامههای این هیئت در هر سال برگزاری باشکوه و منظم المپیاد ورزشی کارکنان دولت است، رقابتهایی که همه ساله با استقبال چشمگیر علاقمندان به رشته های مختلف برگزار می شود.
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