100 بانوی خانه دار به عنوان رابطان آب در فریمان انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قارنگیان اظهارکرد: هر رابط آب 20 خانوار را زیر پوشش قرار می دهد و آموزش های مربوط به صرفه جویی، بهینه مصرف کردن آب را به صورت چهره به چهره آموزش می دهد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری فریمان گفت: انتقال پیام آب، فرهنگ سازی، افزایش سطح آگاهی شهروندان، تغییر نگرش در رفتار، کمک به صرفه جویی و مصرف بهینه آب از جمله سیاست های راهبردی در اجرای طرح رابطان آب در فریمان است.

وی افزود: رابطان آب پل ارتباطی بین مسئولان و جامعه اطراف خود هستند که در فرهنگ سازی شهری نقش به سزایی دارند.

در شهر فریمان 12 هزار مشترک آب و فاضلاب وجود دارد.