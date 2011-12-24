اردبیل چهار پارکینگ خودرو سنگین دارد/ خروج روزانه 2500 تن کالا از استان

علیرضا نامجو در گفتگو با خبرنگار مهر، توقف این خودروها را در داخل شهر تخلف رانندگان عنوان کر د و اظهار داشت: خودروهای سنگین می توانند از این پارکینگها برای توقفهای کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کنند.

وی برخورد با کامیونهای باری تردد کننده در سطح شهر را از وظایف سایر ارگانها دانست و یادآور شد: برخورد با عبور و مرور کامیونها در سطح شهر از وظایف شرکتهای حمل و نقل کالاهای استان خارج است و این شرکت نمی تواند با متخلفان برخورد کند.

رئیس شرکتهای حمل و نقل کالاهای استان احداث فاز اول شهرک حمل و نقل را گام موثری برای ساماندهی شرکتهای حمل و نقل دانست و عنوان کرد: با احداث این شهرک تمامی شرکتهای حمل و نقل کالا به این شهرک انتقال داده شده اند و از سردرگمی صاحبان کالا تا حدودی جلوگیری شده است.

وی همچنین با بیان اینکه این استان در زمینه حمل و نقل جاده ای از استانهای برتر کشور است، ابراز داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار تن بار توسط شرکتهای حمل و نقل کالا از استان اردبیل خارج شده است.

نامجو تصریح کرد: در این مدت به طور متوسط روزانه 250 دستگاه خودرو سنگین از استان خارج شده و کالاهای صادراتی استان را به سراسر کشور حمل کرده اند.

وی با بیان اینکه 22 شرکت در زمینه حمل و نقل کالا در استان فعالیت می کنند، اضافه کرد: این شرکتها در دو هزار و 200 متر مربع فعالیت کرده و روزانه دو هزار و 250 تن کالا بارگیری می کنند.

رئیس شرکتهای حمل و نقل کالاهای استان با اشاره به دریافت کارت هوشمند بیمه توسط 970 راننده باری افزود: بیش از 70 نفر از رانندگان خودروهای باری برای گرفتن کارت بیمه هوشمند اقدام کرده اند که در آینده نزدیک کارتهای این افراد نیز صادر می شود.

وی تمامی رانندگان خودروهای سنگین را دارای بیمه تامین اجتماعی دانست و بیان کرد: در بخش کالا تمامی رانندگان بیمه تکمیلی دارند که 50 درصد آن توسط دولت و 50 درصد نیز توسط راننده پرداخت می شود.