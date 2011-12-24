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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

دومین همکاری پس از قلب یخی/

امین حیایی به پروژه تازه لطیفی پیوست

امین حیایی به پروژه تازه لطیفی پیوست

با شروع فیلمبرداری "ساخت ایران" توسط محمد حسین لطیفی و در پی انصراف وی از ساخت ادامه مجموعه "قلب یخی" اینبار نوبت امین حیایی است تا بار دیگر با لطیفی همراه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وی به تازگی قرارداد بازی در این مجموعه را امضا کرده است و تا چند روز دیگر جلوی دوربین می‌رود. اما در این میان صحبت‌هایی نیز مبنی بر حضور یکی از بازیگران اصلی مجموعه  "قهوه تلخ" نیز شده است.

بهنام تشکر، بهاره رهنما و پروین قائم مقامی نیز پیش از این جلوی دوربین "ساخت ایران" رفتند. این کار سومین سریال نمایش خانگی و دومین کار محمدحسین لطیفی به تهیه کنندگی سیدامیر پروین حسینی و منصور سهراب پور است که دارای مضمون کمدی، اجتماعی است.

سایر عوامل فیلم عبارتند از:مشاور فیلمنامه: پیمان قاسم‌خانی، نویسنده: خشایار الوند، مدیر تصویر برداری: سیروس عبدلی، صدابردار: امیر حاتمی، طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس:حسن روح پرور، مدیر تولید:مجید کریمی، فیلمبردار پشت صحنه و عکس: بهرنگ دزفولی، مهدیه لطیفی، دستیار کارگردان: حسن لبافی، منشی صحنه:امیر لطیفی و روابط عمومی : نگین موسوی
 

کد مطلب 1491655

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