امین حیایی به پروژه تازه لطیفی پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، وی به تازگی قرارداد بازی در این مجموعه را امضا کرده است و تا چند روز دیگر جلوی دوربین می‌رود. اما در این میان صحبت‌هایی نیز مبنی بر حضور یکی از بازیگران اصلی مجموعه "قهوه تلخ" نیز شده است.

بهنام تشکر، بهاره رهنما و پروین قائم مقامی نیز پیش از این جلوی دوربین "ساخت ایران" رفتند. این کار سومین سریال نمایش خانگی و دومین کار محمدحسین لطیفی به تهیه کنندگی سیدامیر پروین حسینی و منصور سهراب پور است که دارای مضمون کمدی، اجتماعی است.

سایر عوامل فیلم عبارتند از:مشاور فیلمنامه: پیمان قاسم‌خانی، نویسنده: خشایار الوند، مدیر تصویر برداری: سیروس عبدلی، صدابردار: امیر حاتمی، طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس:حسن روح پرور، مدیر تولید:مجید کریمی، فیلمبردار پشت صحنه و عکس: بهرنگ دزفولی، مهدیه لطیفی، دستیار کارگردان: حسن لبافی، منشی صحنه:امیر لطیفی و روابط عمومی : نگین موسوی

