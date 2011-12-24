فرشته سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: حدود 8 هزار و 500 نفر برای بهزیستی استان سهمیه تعیین شده و برای تحقق این اشتغالها باید نهادهای مرتبط و بانکها همراهی و هماهنگی لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته با همکاری خوب بین بخشی و بانکهای عامل، بهزیستی استان بیش از دو برابر سهمیه تعیین شده، شغل ایجاد کرده گفت: در برخی شهرستانها مثل تربت جام این میزان به 5 برابر سهمیه اعلامی رسید که این موضوع میتواند راهگشای طرح امسال باشد.
وی با تأکید بر اینکه تمام آمار اشتغالهای ایجاد شده در سال گذشته، توسط کارشناسان کار و امور اجتماعی استان، راستیآزمایی شده است گفت: حتی یک مورد خطا در این ارزیابیها گزارش نشده و تمام اشتغالات ایجاد شده مورد تأیید قرار گرفته است.
وی با اشاره به نشست توجیهی کارشناسان اشتغال بهزیستیهای استان که چندی پیش در ستاد بهزیستی استان برگزار شد گفت: در این نشست، تمام کارشناسان اشتغال بهزیستی شهرستانها در خصوص چگونگی اقدام در ایجاد اشتغال خانگی آموزشها و توجیهات لازم را فراگرفتند.
سلجوقی کل اعتبارات مشاغل خانگی استان را 163 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: از این میزان 536 میلیون تومان به بهزیستی اختصاص یافته است.
وی با یادآوری اینکه متأسفانه هزار میلیارد تومان از اعتبارات بنگاههای اشتغال زودبازده سال 86 در بانکهای استان بلوکه شده و توزیع نشده گفت: با پیگیری انجام شده در سال گذشته 49 طرح از بنگاههای زودبازده به مرحله عمل رسید که در نتیجه یک میلیارد و 850 میلیون تومان از اعتبارات بلوکه شده بانکها جذب شد.
وی بیان کرد: بهزیستی راههای مختلفی برای ایجاد اشتغال در بین مددجویان دارد و امیدواریم 50 درصد فرصتهای شغلی ایجاد شده از طریق مشاغل خانگی و کسب و کار خرد انجام شود.
معاون مشارکتهای مردمی واشتغال بهزیستی خراسان رضوی گفت: برای مشاغل خانگی در بخش افراد مستقل تا سقف 5 میلیون تومان و در قسمت پشتیبانان برای هر فرصت شغلی تا سقف 10 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه فرصت باقیمانده تا پایان سال برای جذب اعتبارات پیشبینی شده، خیلی محدود است اظهار امیدواری کرد که همکاری نهادهای مسئول و بانکها برای جذب این اعتبارات کافی باشد.
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