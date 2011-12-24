به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت دومین اجلاس سراسری مسئولان تشکلهای فرهنگی جامعه المصطفی با شعار محوری "نگاه عالمانه، فعالیت آگاهانه" به همت معاونت فرهنگی و تربیتی این نهاد علمی حوزوی با برگزاری کارگروههای تخصصی در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) و مؤسسه آموزش عالی بنتالهدای برگزار شد.
بستر سازی ارتباط هدفمند و مستمر تشکلهای فرهنگی با یکدیگر، توانمندسازی طلاب در عرصه مدیریتهای فرهنگی و فعالیتهای گروهی و تشکلی، اطلاعرسانی تشکلهای فرهنگی از راهبردها، سیاستها و برنامههای المصطفی، ایجاد وحدت و همگرایی در میان طلاب و تشکلها، آسیبشناسی و فعالیتهای گروهی و تشکلی المصطفی و ارایه راهکارها، پیشنهادها و برنامههای مرتبط با مدیریتهای تخصصی از اهداف برگزاری این اجلاس بود.
براساس این گزارش، کارگروههای تخصصی دومین اجلاس سراسری مسؤولان تشکلهای فرهنگی المصطفی با موضوعهای بررسی منویات مقام معظم رهبری در عرصه بینالملل، قرآن و حدیث، بیداری اسلامی، مدیریت فرهنگی، مشاوره و تربیت اسلامی، رسانههای دیجیتال و رسانههای مکتوب در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد.
این کارگروههای تخصصی در بخش خواهران نیز با موضوعهای منویات مقام معظم رهبری، رسانههای دیجیتال، رسانههای مکتوب، آموزشهای کاربردی مشاوره و تربیت اسلامی با حضور کارشناسان مرتبط در مؤسسه آموزش عالی بنتالهدی برگزار شد.
دومین اجلاس سراسری مسئولان تشکلهای فرهنگی المصطفی کار خود را در روز جمعه با برگزاری همایش بیداری اسلامی و با سخنرانی دکتر فردوسیپور، رئیس اداره آفریقا عربی وزارت امور خارجه در سالن شهید صدر مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) دنبال کرد و امشب به کار خود خاتمه میدهد.
گفتنی است که تشکلهای فرهنگی طلاب غیرایرانی از سال 1376 با فعالیتهای فرهنگی گروههای ملیتی و فراملیتی طلاب به صورت داوطلبانه کار خود را آغاز کرد و در سالهای آغازین فعالیتهای تشکل ها، اداره کل اتحادیه انجمنهای فرهنگی معاونت فرهنگی تربیتی المصطفی به صورت متمرکز برنامهریزی، حمایت، پشتیبانی و نظارت بر فعالیت این تشکلها را برعهده گرفت.
پس از ایجاد تغییرات در ساختار المصطفی در سال 1386، تشکلها و انجمنهای فرهنگی صرفاً به امر برنامهریزی و نظارت بر فعالیت تشکلها میپردازد و مدارس و مراکز صفی کار پشتیبانی و حمایت را انجام میدهند و این در حالی است که حمایتهای معنوی و مادی ریاست جامعه المصطفی از تشکلهای فرهنگی و تأکید وی بر بسط و گسترش کارهای تشکلی از مهمترین عوامل تشویق و ترغیب طلاب برای حرکت جدی در این مسیر به شمار میرود.
انتشار مجلات و بولتنها، برپایی نمایشگاه آثار هنری و دستی، برگزاری گردهماییهای فرهنگی و ادبی، تولید محصولات صوتی و تصویری، دوبله فیلم، برگزاری اردوهای فرهنگی و سیاحتی از جمله مهمترین فعالیتهای تشکلهای فرهنگی المصطفی است و مخاطبان اصلی این محصولات و برنامهها را شیعیان و مسلمانان هستند.
در حال حاضر بیش از پنج هزار طلبه غیرایرانی در قالب 150 تشکل فرهنگی در جامعه المصطفی العالمیه فعالیت میکنند که قرار است تعداد این تشکلها تا پایان امسال به دویست تشکل افزایش یابد.
قم - خبرگزاری مهر: دومین اجلاس سراسری مسئولان تشکلهای فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه با شعار محوری "نگاه عالمانه، فعالیت آگاهانه"برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت دومین اجلاس سراسری مسئولان تشکلهای فرهنگی جامعه المصطفی با شعار محوری "نگاه عالمانه، فعالیت آگاهانه" به همت معاونت فرهنگی و تربیتی این نهاد علمی حوزوی با برگزاری کارگروههای تخصصی در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) و مؤسسه آموزش عالی بنتالهدای برگزار شد.
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