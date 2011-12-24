زیرساختهای عملیات کانتینری در بنادر خوزستان آماده شد

ابراهیم ایدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) و زیرساختهای آماده در این مجتمع بندری، آن را فرصتی بسیار مناسب برای رونق صادرات انواع کالا از جمله خرما و خشکبار عنوان کرد.

وی با اشاره به امکانات متعدد در بنادر خوزستان و از جمله منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)، آغاز به کار پایانه کانتینرهای یخچالی را زمینه ساز رونق صادرات انواع آبزیان در استان خوزستان دانست و اظهار کرد: با انجام تمهیدات لازم، زمینه تامین برق پایدار برای کانتینرهای یخچالی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) فراهم شده و در دیگر زمینه ها نیز آماده ارائه خدمات و واگذاری فضا است.



ایدنی تصریح کرد: با فعالیت دیگر صاحبان خطوط کشتیرانی در این منطقه امکان توسعه بیشتر فعالیتهای بازرگانی و ترانزیتی و رونق مضاعف کسب و کار حاصل خواهد شد.



مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بنادر را مراکز بسیار مناسبی برای تهیه و توزیع کالا معرفی کرد و اظهار داشت: صاحبان خطوط کشتیرانی با اغتنام فرصت و توجه به بازار مهیای عراق می توانند از بنادر خوزستان برای ترانزیت کالا به آن و تامین نیاز مصرفی عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس بپردازند.