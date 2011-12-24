9 دی روز تجلی وحدت مردم در حمایت از ارزشهای دینی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهره معظمی گودرزی با بیان اینکه نهم دی ماه روز تجلی عظمت، شجاعت و پایداری ملت ایران است، تصریح کرد: ملت ایران در جریان فتنه ی سال 1388 با بیداری،‌ هوشیاری و حضور به موقع خود تمام نقشه های دشمنان را خنثی کرد و ثابت کرد که در هر زمان و مکانی اگر کسی بخواهد به اعتقادات دینی و آرمان های الهی انقلاب بزرگ اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره ) ‌و مقام عظمی ولایت اهانت کند ساکت نمی مانند و با بسیج حداکثری مقابل توطئه های دشمنان می ایستند.

وی با تاکید بر افزایش بصریت در بین دانش آموزان، اظهارداشت: دانش آموزان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی وظیفه دارند با هوشیاری و بیداری کامل و احساس مسئولیت شرایط کشور و جهان را بشناسند و با عمل به موقع و آگاهانه در مسائل مختلف پاسخ کوبنده ای به اجانب و بدخواهانه بدهند.

معظمی گودرزی افزود: 25 سال سکوت حضرت علی (ع) و شهادت ایشان در محراب نشانه ضعف فکری و عدم بصیرت و آگاهی مردم بود و به طور قطع اگر مردم در زمان امام حسین (ع) از ‌بصیرت،‌ آگاهی و هوشیاری برخوردار بودند حادثه ی عاشورا رخ نمی داد.

این مقام مسئول یاد آور شد: طی 32 سال که از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران می گذرد مردم ثابت کردند همواره پشتبان ولایت فقیه هستند و در جریان فتنه 88 که با همراهی تمام دنیا به خصوص سران آمریکا و اسرائیل رخ داد توانستند به یاری خداوند متعال و تحت رهبری مقام عظمی ولایت حادثه‌ ماندگار 9 دی را رقم بزنند و سرافراز تر از قبل به راه خود ادامه دهند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس مهمترین وظیفه جوانان را پاسداری ازانقلاب اسلامی و اطاعت از مقام عظمای ولایت ذکر کرد و افزود: مردم ولایتمدار ایران در این روز با هوشیاری و آگاهی از آزمون و امتحان، موفق و سربلند بیرون آمدند.

معظمی گودرزی با بیان اینکه نهم دی ماه تجلی وحدت مردم در حمایت از ارزشهای دینی و تجدید بیعت با ولایت فقیه بود، اظهار داشت: عبرت‌آموزی از این حادثه عظیم و ماندگار برای تمام نسل‌ها و آیندگان ضروری است.

وی با بیان اینکه در این روز بزرگ ملت با بصیرت ایران ثابت کرند که در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی خود همواره آماده هستند، تصریح کرد: آنچه که امروز انقلاب اسلامی دارد به برکت حرکت و تلاشهای ولایت و همراهی مردم با ولایت بوده است.