نیمی از"ماموریت غیرممکن" انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزونی "ماموریت غیرممکن" به قلم امیر مهدی صادقی است. در خلاصه داستان آن آمده است: پرویز( جمشید مشایخی) که بعد از کودتای 28 مرداد از کشور گریخته بود اینک پس از 50 سال دوری در بازگشت به وطن با عشق دوران جوانی اش رخشانه و همینطور کاووس دوست دوران جوانی اش در سرای سالمندان دیدار میکند اما این دیدار باعث می شود که مسیر زندگی آنها دست خوش تغییر و تحولاتی شود، در این بین سیروس(حسن شکوهی) که دانشجوی دکترای فیزیک است با جریاناتی بسیار جالب سرنوشتش با پرویز(جمشید مشایخی) گره می خورد.



فیلم تلویزیونی "ماموریت غیر ممکن" بیش از ده لوکیشن از جمله بیمارستان توانبخشی معلولین زعفرانیه.دانشگاه، شهرداری تهران و خیابان بهشت، کوچه باغ دربند، خیابان جمهوری ، چند خانه ویلایی در شمال تهران........ را تجربه می کند.



عواملی پشت صحنه عبارتند از :نویسنده : امیرمهدی صادقی، کارگردان : محمد جواد رجب زاده، مدیرانتولید : علی رنجدوست، سیدروح الله حسینی، مدیر تصویربرداری : شهرام نجاریان، مدیر تدارکات: جعفرعبدلی، طراح چهره پردازی : محسندارسنج، طراح صحنه و لباس : پیامسوری و مدیر صدابرداری : فرهادارجمندی.

