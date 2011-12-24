اختتامیه دو سالانه نگارگری و نمایشگاه عکس فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین دوسالانه ملی نگارگری پس از یک ماه یکشنبه 5 دی ماه به کارخود پایان می دهد. مراسم اختتامیه این دوسالانه با حضور هنرمندان و مسوولان هنری و معرفی برگزیدگان در رشته های تذهیب، تشعیر ، گل و مرغ ، طراحی نگارگری ، نقاشی زیر روغنی و نگارگری ساعت 16 روز دوشنبه 5 دی ماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.

هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران با 275 اثر از 226 هنرمند در بخش رقابتی و 58 اثر از استادان و هنرمندان پیشکسوت از 5 آذر ماه در موزه هنرهای معاصر اصفهان و موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شد.

در این دوره دوسالانه مجید مهرگان، عباس جمال پور، محمد باقر آقا میر ی، پرویز حاصلی و یوسف حسینی داوری رشته نگارگری و مجید مهرگان، محمدباقر ‌آقا میری، محمد حسین آقا میری، سلیمان سعید آبادی و فریدو ن جوقان داوری رشته تذهیب را بر عهده داشتند.

داوری آثار تشعیر دوسالانه توسط عباس جمال پور، مجید مهرگان، محمد باقر آقا میری و مینا صدری و داوری آثار گل و مرغ توسط عباس جمال پور، امیر طهماسبی و سید رضا فتاحی انجام شده است.

مجید مهرگان، عباس سلیمانی و رحیم چرخی داوران نقاشی زیر روغنی و عباس جمال پور ، مجید مهرگان ، محمد باقر آقا میری ، خشایار قاضی زاده و پرویز حاصلی د اوران طراحی نگارگری هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران هستند.

نمایشگاه عکس آخرین فرزندان سومالی در موزه فلسطین

نمایشگاه عکس "آخرین فرزندان سومالی" سه شنبه، 6 دی‌ماه، ساعت 17 در موزه هنرهای معاصر فلسطین افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه شامل 45 قطعه عکس از آثار سعید فرجی است که وی این آثار را از وضعیت بحرانی سومالی تهیه کرده است.

نمایشگاه عکس آخرین فرزندان سومالی تا 20 دی‌ماه ادامه دارد. علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت 10 تا 19 و پنجشنبه‌ها 10 تا 15 به جز روزهای تعطیل به نشانی میدان فلسطین خیابان برادران شهید مظفر، تقاطع بزرگمهر، شماره 74 مراجعه کنند.

میزبانان جشنواره تجسمی فجر مشخص شد

جشنواره تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر تهران، موسسه صبا، خانه هنرمندان، موزه امام علی (ع) و فرهنگسرای نیاوران، موزه هنرهای معاصر تهران، موسسه فرهنگی هنری صبا، موزه هنر امام علی (ع) ، خانه هنرمندان ایران و فرهنگسرای نیاوران میزبان چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر هستند.

آثار چهارمین جشنواره تجسمی فجر در رشته های نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، پوستر، کاریکاتور، تصویر سازی، نگارگری، سفال و سرامیک و مجسمه سازی در موزه هنرهای معاصر تهران، موسسه فرهنگی هنری صبا، موزه هنر امام علی (ع)، فرهنگسرای نیاوران و خانه هنرمندان ایران به نمایش گذاشته می شود.

چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر علاوه بر تهران در تمامی استان های کشور نیز برگزار می شود و 10 کشور خارجی نیز میزبان آثار جشنواره خواهند بود.

چهارمین جشنواره بین المللی هنر های تجسمی فجر در رشته های نقاشی، خوشنویسی، عکاسی ، پوستر، کاریکاتور، تصویر سازی، نگارگری، سفال و سرامیک و مجسمه سازی، کاریکاتور و فیلم های تجسمی و همایش در سه بخش ویژه موضوع بیداری اسلامی، بخش اصلی و بخش جنبی 10 بهمن تا 14 اسفندماه برگزار می شود.

مهلت ارسال آثار به بخش اصلی چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر تا 10 دی ماه و مهلت ارسال آثار به بخش ویژه بیداری اسلامی ، بخش فیلم های تجسمی و ارسال مقالات برای همایش تا پایان دی ماه است.

هنرمندان برای ثبت نام و ارسال آثار می توانند به سایت جشنواره به نشانیwww.ivafestival.ir مراجعه کنند.