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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۳

رشیدی:

زندانها در بعد تربیتی رسالت خطیری دارند

زندانها در بعد تربیتی رسالت خطیری دارند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای استان کرمانشاه گفت: زندانها علیرغم ساختار تامینی و نقشی که درحفظ امنیت و آسایش اجتماعی دارند، در بعد تربیتی نیز رسالت خطیری را بر عهده دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف رشیدی با اشاره به دستاوردهای نظام زندانبانی کشور در ایجاد بستر مناسب تغییر نگرش و تحول فکری مددجویان، بر ارتقا کمی و کیفی امور آموزشی و درمانی تاکید و مراکز مشاوره و روان درمانی زندانها را نمود عینی مراکز اصلاحی و تربیتی دانست.

مدیرکل زندانهای استان کرمانشاه تاکید کرد: زندانها علیرغم ساختار تامینی و نقشی که درحفظ امنیت و آسایش اجتماعی دارند دربعد تربیتی نیز رسالت خطیری را عهده دار و توانسته است ضمن پوشش تامینی مناسب در راستای آموزش، بازتوانی و درمان مددجویان نیز از ظرفیت های خود به خوبی بهره گیری و زمینه بازگشت شرافتمندانه آنان را به جامعه فراهم کند.

رشیدی افزود: فرآیند زیستی و اجتماعی در زندانها نیز همانند جامعه و با اغلب مولفه های اجتماعی لیکن با مدیریت اجرایی و عملیاتی واحد ساماندهی شده است.

مدیرکل زندانهای استان کرمانشاه گفت: گستره فعالیت زندان ها در بخش های مختلف و درحوزه درون سازمانی و همچنین پیگیری مشکلات و ساماندهی وضعیت مالی و معیشتی خانواده مددجویان و اشتغال مددجویان آزاد شده در بعد برون سازمانی، بیانگر سختی و مشقات امور زندانبانی و فشار مضاعفی است که پرسنل زندان ها و به وی‍ژه مدیران ستادی و اجرایی سازمان زندانهای کشورمتحمل هستند.

رشیدی تصریح کرد: پرسنل جمعی بایستی برحسب شرایط موجود و در راستای وظایف محول، امور را مدیریت و ضمن ایجاد زمینه خود باوری در مددجویان، در راستای حفظ نظم، انظباط و اقتدار مجموعه اهتمام لازم را به عمل آورند.

مدیرکل زندانهای استان کرمانشاه افزود: هر چقدر سطح برنامه های آموزشی مراکز مشاوره و روان درمانی ارتقا یابد طبیعتا خروجی مطلوبتر و تأثیرپذیری و تغییرنگرش مددجویان با علم وآگاهی بیشتری صورت خواهد گرفت.

وی در پایان گفت: برای رسیدن به وضعیت مطلوب و تحقق کامل اهداف اصلاحی وتربیتی باید با بسیج همه ظرفیت ها و توان علمی پرسنل، جمعی و بلاواسطه اقدام نماییم و سعی کنیم با شناسایی نقاط ضعف وقوت مجموعه، همدیگررا بخوبی پوشش دهیم و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

کد مطلب 1491667

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