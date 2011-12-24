زندانها در بعد تربیتی رسالت خطیری دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف رشیدی با اشاره به دستاوردهای نظام زندانبانی کشور در ایجاد بستر مناسب تغییر نگرش و تحول فکری مددجویان، بر ارتقا کمی و کیفی امور آموزشی و درمانی تاکید و مراکز مشاوره و روان درمانی زندانها را نمود عینی مراکز اصلاحی و تربیتی دانست.

مدیرکل زندانهای استان کرمانشاه تاکید کرد: زندانها علیرغم ساختار تامینی و نقشی که درحفظ امنیت و آسایش اجتماعی دارند دربعد تربیتی نیز رسالت خطیری را عهده دار و توانسته است ضمن پوشش تامینی مناسب در راستای آموزش، بازتوانی و درمان مددجویان نیز از ظرفیت های خود به خوبی بهره گیری و زمینه بازگشت شرافتمندانه آنان را به جامعه فراهم کند.

رشیدی افزود: فرآیند زیستی و اجتماعی در زندانها نیز همانند جامعه و با اغلب مولفه های اجتماعی لیکن با مدیریت اجرایی و عملیاتی واحد ساماندهی شده است.

مدیرکل زندانهای استان کرمانشاه گفت: گستره فعالیت زندان ها در بخش های مختلف و درحوزه درون سازمانی و همچنین پیگیری مشکلات و ساماندهی وضعیت مالی و معیشتی خانواده مددجویان و اشتغال مددجویان آزاد شده در بعد برون سازمانی، بیانگر سختی و مشقات امور زندانبانی و فشار مضاعفی است که پرسنل زندان ها و به وی‍ژه مدیران ستادی و اجرایی سازمان زندانهای کشورمتحمل هستند.

رشیدی تصریح کرد: پرسنل جمعی بایستی برحسب شرایط موجود و در راستای وظایف محول، امور را مدیریت و ضمن ایجاد زمینه خود باوری در مددجویان، در راستای حفظ نظم، انظباط و اقتدار مجموعه اهتمام لازم را به عمل آورند.

مدیرکل زندانهای استان کرمانشاه افزود: هر چقدر سطح برنامه های آموزشی مراکز مشاوره و روان درمانی ارتقا یابد طبیعتا خروجی مطلوبتر و تأثیرپذیری و تغییرنگرش مددجویان با علم وآگاهی بیشتری صورت خواهد گرفت.

وی در پایان گفت: برای رسیدن به وضعیت مطلوب و تحقق کامل اهداف اصلاحی وتربیتی باید با بسیج همه ظرفیت ها و توان علمی پرسنل، جمعی و بلاواسطه اقدام نماییم و سعی کنیم با شناسایی نقاط ضعف وقوت مجموعه، همدیگررا بخوبی پوشش دهیم و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.