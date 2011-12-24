خط و نشان گسترش فولاد برای مدعیان/ آبی پوشان حریف خود را شش تایی کردند!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور با انجام چهار دیدار باقی مانده به پایان رسید و طی آن در یکی از بازیهای پرگل هفته، تیم گسترش فولاد تبریز در خانه، میهمان خود تیم ارژن شیراز را با نتیجه شش بر دو شکست داد.

در این دیدار تیم گسترش فولاد که از حمایت حدود یک هزار تماشاگر خود در سالن شهید پورشریفی تبریز بهره می برد، توانست در مجموع نمایشی برتر از حریف خود ارائه داده و در تمام طول 40 دقیقه نبض بازی را در اختیار داشته باشد.

آبی پوشان تبریز در این بازی برای رسیدن به گل تا دقیقه 14 روی دروازه ارژن حمله کردند تا اینکه یک تعویض حساب شده از سوی میرمعصوم سهرابی، تلاش بازیکنان این تیم را به نتیجه رساند و گسترش فولاد موفق شد با ضربه پای چپ رشید قلی پور به گل اول خود دست یابد.

سه دقیقه بعد از این گل، بابک اکبری بهترین بازیکن میدان پس از حرکتی دیدنی با ضربه نوک پای راست خود گل دوم را برای گسترش فولاد به ثبت رساند تا نیمه اول با همین دو گل به نفع تیم میزبان خاتمه یابد.

با شروع نیمه دوم، تیم ارژن روی یک غافلگیری بازیکنان گسترش فولاد توسط بابک سهرابی در دقیقه 22 به گل اول خود رسید تا اختلاف گلهای دو تیم به حداقل برسد اما این یک گل هرگز نتوانست آب رفته را برای شاگردان وحید نعمت الهی به جوی بازگرداند؛ چراکه سه دقیقه بعد شهرام شریف زاده پاس بابک اکبری را وارد دروازه خالی حریف نارنجی پوش کرد و گل سوم گسترش فولاد را به ثبت رساند.

در ادامه، شاگردان سهرابی بار دیگر دست از حملات خود برنداشتند و در دقیقه 31، مرتضی عزتی با ضربه سر چهارمین گل آبی پوشان را رقم زد و چهار دقیقه بعد، ضربه چیپ پای چپ رشید قلی پور گل دوم این بازیکن و پنجمین گل گسترش فولاد را ثبت کرد.

در دقیقه 36، مرتضی کشاورز یکی از گلهای خورده تیم ارژن را پاسخ داد اما چند ثانیه بعد، مرتضی عزتی خود را دوگله و تیم گسترش فولاد را صاحب ششمین گل در این بازی مهیج کرد.

قضاوت بازی تیم های گسترش فولاد تبریز و ارژن فارس به عهده علی پورافشار، علیرضا عبدالغنی و ابراهیم مصیبی بود.

همچنین "اندی وونگ" از کشور هنگ کنگ به عنوان ناظر داوری کمیته فوتسال ای اف سی، این دیدار از نزدیک تماشا کرد.

گسترش فولاد با این پیروزی، مجموع امتیازات خود را به عدد 30 افزایش داد تا با یک پله صعود، به رده پنجم جدول رسیده و فقط بخاطر تفاضل گل، پایین تر از تیم صبای قم قرار بگیرد.

آبی پوشان فوتسال تبریز پس از این برد روحیه بخش، هفته آینده طی دیداری حساس به میهمانی تیم گیتی پسند اصفهان، تیم صدرنشین جدول خواهند رفت.