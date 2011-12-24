1200مبلغ به شهرها و روستاهای خراسان رضوی اعزام می شوند

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از میان این تعداد مبلغ 600 نفراعزامی و 600 نفر از سایر شهرهای کشور به تبلیغات اسلامی استان معرفی می شوند تا در بخش های مختلف خراسان رضوی به منظور تبلیغ توزیع شوند.

وی افزود: سال جاری 20 درصد مبلغین را بانوان تشکیل می دهند که آنها به شکل ویژه و خاص برای بانوان برنامه های تبلیغی را اجرا می کنند.

بخشی ادامه داد: مبلغین باید در شهرها و روستاها بر اساس نیازهای محلی، فرهنگی، سیاسی و دینی به امر تبلیغ بپردازند و برای گروه های متفاوت سنی جلسه بگذارند.

وی با بیان اینکه سال جاری به شکل دقیق تری بر روی مبلغین اعزامی نظارت می شود، تصریح کرد: کیفیت منبرها، تعداد جلسات، آموزش احکام و قرآن، برگزاری گفتمان، حلقه معرفت، مسابقه فرهنگی و قرائت زیارت عاشورا از جمله نظارت هایی است که در راستای اجرای امر تبلیغ بر روی مبلغین در بخش های مختلف صورت می گیرد.