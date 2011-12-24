استقرار واحد اجراییات در اداره راهنمایی و رانندگی البرز/ جرایم ثبت و ضبط می شود

سرهنگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: واحد اجرائیات در اداره راهنمایی و رانندگی مأمور است تا میزان پرداخت جرایم رانندگی را ثبت و ضبط کند.



وی افزود: همچنین سامانه 300005151 به منظور استعلام میزان جریمه ها راه اندازی شده است که به محض هرگونه پرداخت جریمه این سامانه جزئیات حساب را در اختیار رانندگان قرار خواهد داد.



کمالوند افزود: در این سامانه کلیه جرایم با ذکر محل و مشخصات کامل راننده ثبت می شود و در صورت بروز هر گونه اشتباه از این سامانه وجوه استرداد خواهد شد.



هرگونه مسئولیت با صاحب پلاک است



رئیس پلیس راهور استان البرز در رابطه با تعویض پلاک نیز بیان کرد: هرگونه پلاکی که روی وسیله نقلیه باشد، مسئولیت آن با صاحب پلاک خواهد بود و مالکان خودرویی که اقدام به فروش خودرو خود کرده اند، در زمان واگذاری حتماً رسید تحویل پلاک را دریافت کنند تا به مشکلات بعدی و توقف خودرو منتج نشود.

وی گفت: متاسفانه تا کنون بی دقتی هایی در این زمینه صورت گرفته و لازم است به هشدارها بیشتر توجه شود.

