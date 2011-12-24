417 هکتار از اراضی ملی خراسان شمالی استعداد یابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی صابری ظهر شنبه در نشست خبری، اظهار داشت: هر ساله استعداد یابی اراضی منابع طبیعی برای اجرای طرح های کشاورزی، صنعتی و مسکن روستایی در استان به ترتیب در کمیسیونهای دو و 21 بررسی می شود تا به سازمان امور اراضی معرفی شود.

وی تصریح کرد: چهار هزار و 857 هکتار از اراضی منابع طبیعی استان برای اجرای طرح های یاد شده استعداد یابی شده که از اینن مساحت 140 هکتار برای اجرای طرح های کشاورزی و 690 هکتار از این اراضی به منظور اجرای طرح های صنعتی و مسکن روستایی برای واگذاری به بخش خصوصی به سازمان امور اراضی معرفی شده است.

وی بیان داشت: باقی اراضی استعداد یابی شده نیز مرحله به مرحله به سازمان امور اراضی معرفی می شود.

علاوه بر این صابری در ادامه به خلع ید 265 هکتار از اراضی ملی استان در سال جاری اشاره داشت و گفت: طی سال گذشته نیز 296 هکتار از اراضی ملی استان خلع ید شده بود.

وی افزود: به منظور پیشگیری از تخریب اراضی ملی خلع ید شده، بذر پاشی و احیای مراتع اجرا می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یاد آور شد: در سال جاری به دور 30 کیلومتر مستثنیات منطقه تخته میرزای استان به منظور جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی با کمربند حفاظتی حصار کشی صورت گرفت.

