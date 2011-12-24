برخی کارهای فرهنگی بدون فایده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن قرائتی در دومین اجلاس سراسری مسئولان تشکل‌های فرهنگی، جامعه المصطفی که از روز جمعه به مدت 2 روز در سالن عارف‌الحسینی مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) در حال برگزاری است، گفت: گاهی، کارهایی به اسم کار فرهنگی انجام می‌شود که هیچ توجیهی ندارد و اشتباه است لذا نباید هر کاری را کار فرهنگی به شمار آورد.



وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم در عرصه فرهنگ تلاش کنیم، لازم است کجا و چگونه سخن بگوییم و باید مبنای کار فرهنگی را مشخص کنیم.



رئیس ستاد اقامه نماز، با تأکید بر انجام کارهای اثربخش فرهنگی، ابراز کرد: مطلبی بنویسید که اگر نمی‌نوشتید، جای خالی‌اش احساس می‌شد.



وی ادامه داد: باید ببینیم چه کاری واجب است و ابتدا به کارهای واجب و ضروری بپردازیم. در کارهای واجب نیز باید به کارهایی بیشتر توجه کنیم که پرطرفدار باشد.



قرائتی اضافه کرد: باید بررسی کنیم چه کاری در عرصه فرهنگی پایدار است. اگر قرار است بر منبر حدیثی بخوانیم، حدیثی را انتخاب کنیم و به مخاطبان ارائه دهیم که افراد بیشتری از آن استفاده کنند و ضروری است که بدانیم چه می‌کنیم و کارها را به ترتیب اهمیت و ضرورت انجام دهیم.



ابتدا خود را بسازیم و بعد دیگران را



مفسر قرآن کریم، با بیان این که ابتدا به خودسازی فرهنگی خویش بپردازیم و سپس دیگران را مدنظر قرار دهیم،اظهارداشت: مشکل دنیای کنونی بی‌توجهی به خویشتن و پرداختن به دیگران است.



وی ادامه داد: بیشترین اسلام‌شناس در قم جمع شده‌اند، ولی آیا بهترین بچه‌ها، بچه‌های قمی هستند؟ اگر کار فرهنگی انجام می‌دهیم، ولی می‌بینیم اثری ندارد، باید به درستی کار خود و مفید بودنش شک کنیم.



حجت‌الاسلام قرائتی، با بیان این که فواید کار فرهنگی‌تان را بررسی کنید، تصریح کرد: کارهایتان را عرضه نمایید تا ارزش آن بررسی شود.



وی با اشاره به حدیثی از امام علی(ع) مبنی بر اینکه ثمره علم، بندگی خداست اظهار داشت: ببینید با خواندن قرآن، ایمانتان زیاد می‌شود یا نه؛ متأسفانه، در زمینه قرآن کار چندانی انجام نشده است، در حالی که باید قرآن را جدی بگیریم.



حجت‌الاسلام قرائتی، با بیان این که باید نوشته‌های کسانی که قلم می‌زنند، با قرآن ارتباط داشته باشد، عنوان کرد: اگر نوشته‌های ما با قرآن و مفاهیم قرآنی مرتبط باشد، کسی که تولیدات مکتوب ما را می‌خواند، بیش از پیش به خدا و آموزه‌های دینی علاقه‌مند می‌شود.



رئیس ستاد اقامه نماز، با تأکید بر داشتن اخلاص در کار فرهنگی گفت:‌ در کار فرهنگی باید ساده نوشت؛ گاهی، در نوشتن، اطالة کلام می‌دهیم که درست نیست و در نوشته‌هایمان نباید لفظ‌بافی کنیم.



وی، با تأکید بر این که نباید ابزار غیرفرهنگی را برای کار فرهنگی به کار بگیریم، بیان داشت: کار فرهنگی، تعطیلی‌بردار نیست و نباید آن را به کلاس محدود کرد.



تروج نماز در راس کارهای فرهنگی باشد



حجت‌الاسلام قرائتی، با بیان این که نخستین کار فرهنگی، نماز است، تأکید کرد: ابتدا، باید به نماز رسیدگی کرد و سپس مسائل دیگر فرهنگی را در دستور کار قرار داد؛ باید کارهای فرهنگی ما توجیه داشته و مفید باشد.



مفسر قرآن کریم خطاب به نویسندگان مجلات و روزنامه‌ها افزود: بخش عظیمی از روزنامه‌ها و مجلات خود را به ترجمة کتب مفید اختصاص دهید زیرا اگر کار فرهنگی شما موجب رشد نماز در جامعه نشود، فایده ندارد.

