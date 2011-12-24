ابداع شیوه ای برای افزایش کارایی سلولهای خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان ادعا می کنند این کشف می تواند حداکثر نظری کارایی سلولهای خورشیدی سیلیکونی را از 31 درصد به 44 درصد افزایش دهد.

مطالعات پیشین نشان داده بودند افزایش نظری در کارایی سلولهای خورشیدی تا 66 درصد برای سلولهای خورشیدی امکان پذیر خواهد بود در صورتی که بتوان الکترونهای داغ، انرژی از دست رفته که پس از جذب فوتونها از بین می روند را ذخیره کرد. محققان دریافتند این کار تنها زمانی امکان پذیر است که فوتونهای به دست آمده از نور به شدت متمرکز خورشیدی ذخیره شوند.

با این همه یافته جدید دانشمندان دانشگاه تگزاس جایگزینی مناسب برای راهکارهای موجود افزایش کارایی سلولهای خورشیدی به شمار می رود. در این شیوه نیمه رسانای پلاستیکی ارگانیک پس از جذب پروتون یک اکسایتون ( یک الکترون به همراه یک حفره الکترونی) تولید می کند که می توان از آن یک الکترون ذخیره کرد. به این شکل یک فوتون دو برابر الکترون تولید می کند و به این شکل محققان می توانند کارایی سلولهای خورشیدی را تا 44 درصد و بدون نیاز به متمرکز کردن نور خورشید افزایش دهند.

بر اساس گزارش گیزمگ، نیمه رساناهای خورشیدی پلاستیکی از مزایای ویژه ای برخوردارند که یکی از آنها کم هزینه بودن آنها است.