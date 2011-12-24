زنگ پژوهش در مدارس خراسان رضوی به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان رضوی در این مراسم که صبح شنبه با حضور مسئولان آموزش و پرورش استان برگزار شد گفت: باید به سمت تولید علم پیش برویم و این امر میسر نمی شود مگر با پژوهش که طی چند سال اخیر توجه ویژه ای به آن شده است.

محمود صلاحی آموزش، پرورش، کارورزی و پژوهش را چهار مقوله دانست که باید در کنار یکدیگر و به طور مساوی در آموزش و پرورش استان به آن پرداخته شود.

وی با اشاره به عقب ماندگی کشور تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در شاخص های پژوهشی اظهار داشت: در حال حاضر متوسط رشد علمی در کشور 11 برابر متوسط رشته علمی در دنیاست.

صلاحی با بیان اینکه بهره هوشی جوانان ایرانی در رده بالایی قرار دارد افزود: باید مسئولان با برنامه ریزی دقیق از این سرمایه نهایت استفاده را ببرند.

وی بیان کرد: توجه و اهتمام دانشمندان و پژوهشگران ایرانی به توصیه های رهبری در مورد تولید علم و جنبش نرم افزاری موجب حرکت رو به رشد علم و پژوهش در کشور شده است.

وی گفت: بزرگترین رویداد پژوهشی استان امروز در قالب نمایشگاه پژوهش و فناوری با برپایی 700 غرفه در فضایی به وسعت 20 هزار متر مربع رقم می خورد.