معرفی پژوهش های برتر به تولید کنندگان در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح شنبه در حاشیه مراسم نواختن زنگ پژوهش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته 10 طرح پژوهشی توسط استانداری خراسان رضوی حمایت و به تولید رسید.

وی به تمامی دستگاه های اجرایی توصیه کرد تا از پژوهش های پژوهشگران در بخش های مختلف حمایت و آنان را در کارهای پژوهشی تشویق کنند.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه باید از کتابخانه ای شدن پژوهش ها جلوگیری شود، گفت: حلقه مفقوده پژوهش در کشور به مرحله تولید نرسیدن پژوهش ها است که باید برای رفع آن اقدام کرد.

صلاحی افزود: کاربردی شدن پژوهش ها باعث افزایش ثروت عمومی و کاهش واردات خواهد شد که این مهم همراهی دستگاه های اجرایی و دولتی با پژوهشگران را می طلبد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: بودجه نیم تا سه درصدی پژوهش به تصویب رسیده است که باید همه ساله افزایش پیدا کند.