به گزارش مهر، لرنی که به مدت 8 ماه با سرطان روده دست و پنجه نرم میکرد، چندی پیش در بیمارستان بقیهالله تهران بستری شد و پس از مرخص شدن ساعتی پیش در خانه خود واقع در کرج چشم از دنیا فروبست.
حسین قوللرآغاسی، فتحالله قوللرآغاسی، حسین همدانی، محمد مدبر، عباس بلوکیفر، حسن اسماعیلزاده و احمد خلیلیفر از جمله نقاشان قهوهخانهای بودند که در طول سالیان گذشته یکی پس از دیگری دار فانی را وداع گفتند و اکنون از این طیف هنرمندان تنها محمد فراهانی، منصور وفایی، سیدحسین حسینی باقی ماندهاند.
علی اکبر لرنی، در یکی از اخرین مصاحبه هایش در مورد وضعیت هنر قهوه خانه ای به مهر گفته بود: اینها که میگویند نقاشی قهوه خانهای هنر نیست و آموزش و تداوم آن فایدهای ندارد نقاشان مدرنی هستند که الفبای نقاشی سنتی را قبول ندارند.
هنرمندان مدرن ما را به عنوان نقاش حساب نمیکنند. درست است که ما در دانشگاه تحصیل نکردهایم اما نقاشی را به صورت استاد شاگردی یاد گرفتهایم. به همین دلیل این درست نیست بگویند آثار ما جزو هنر یا نقاشی محسوب نمیشود. سالهاست تلاش میکنیم تا هنرمان ادامه پیدا کند ولی نتیجهبخش نبوده است. نقاشان مدرن بیشتر حمایت میشوند و دانشجویان نیز صحبتهای آنها را بیشتر قبول دارند.
علیاکبر لرنی هنرمند 65 ساله نقاشی قهوهخانهای مدتها بود که دیگر دست به رنگ و قلممو نمیبرد وکار نمی کرد.
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