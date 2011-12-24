الهاشمی میهمان من است / او در دادگاه حاضر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الفرات، جلال طالبانی اعلام کرد طارق الهاشمی معاون وی به زودی در دستگاه قضایی عراق حاضر خواهد شد.

در بیانیه ریاست جمهوری عراق آمده است بر اساس مسئولیتهای ملی قانونی بزرگ رئیس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، رئیس جمهوری همواره بر حفظ این ماموریت ملی رسمی اهتمام داشته و به تلاشهای خود در این زمینه ادامه می دهد.



طالبانی در ارتباط با اتهامات وارده به طارق الهاشمی معاون وی و شماری از محافظان وی بر اهمیت پایبندی به چارچوب قانونی که به دستگاه قضایی حق تصمیم گیری در چنین مسئله ای را می دهد، تاکید کرد.



رئیس جمهوری عراق بر اعتماد خود به قدرت دستگاه قضایی برای حل و فصل این مسئله و تصمیم گیری درباره آن به گونه ای که به دور از هرگونه دخالتها یا فشارها یا تردیدافکنی ها، عدالت را اجرا کند، تاکید کرده است.



بر اساس بیانیه، طارق الهاشمی میهمان رئیس جمهوری است و در هر شرایط و مکانی در داخل کشور که به روند عدالت و تحقیقات و محاکمه اطمینان وجود داشته باشد، حاضر خواهد شد که در حال حاضر رئیس جمهوری در تمام تماسهایش با طرفهای مختلف ذیربط به خاطر این مسئله تلاش می کند.



طارق الهاشمی که تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق به سبب متهم شدن به ارتباط با تروریسم است، چند روزی است به منطقه کردستان در شمال عراق گریخته است، چند نفر از محافظان وی در جریان بازجویی ها به دست داشتن در اقدامات تروریستی از جمله انفجار در میان عزاداران حسینی در روز عاشورا اعتراف کرده اند.



این در حالی است که برخی رسانه های عراق از فرار طارق الهاشمی به ترکیه از طریق منطقه کردستان عراق با کمک مسئولان این منطقه خبر داده اند.