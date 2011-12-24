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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۷

نیروی انتظامی اعلام کرد:

راه اندازی سامانه پیام کوتاه دریافت اطلاعات مردمی/ شناسایی و دستگیری زندانیان فراری

راه اندازی سامانه پیام کوتاه دریافت اطلاعات مردمی/ شناسایی و دستگیری زندانیان فراری

همزمان با راه اندازی سامانه پیام کوتاه دریافت اطلاعات مردمی، تعدادی از زندانیان فراری با اطلاعات شهروندان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای خدمت رسانی به مردم که به دلایل مختلف قادر به تماس با تلفن 110 پلیس نیستند سامانه پیام کوتاه 300051110 برای ارتباط هر چه بهتر شهروندان با پلیس راه اندازی شده است. این سامانه آماده دریافت گزارشات مردمی در خصوص مواد مخدر ، لانه های فساد ، اخبار امنیتی و پلیسی است.

گفتنی است در مدت کوتاهی که از راه اندازی این سامانه می گذرد اخبار با ارزش و بااهمیتی از طریق مردم دریافت شده است که با عملیات پلیس منجر به دستگیری زندانیان فراری ، افراد تحت تعقیب ،کشف مواد مخدر و متهمان شده است.


 

کد مطلب 1491693

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