ثبت نام کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در 9 حوزه انتخابیه آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه 12 نماینده در 9 حوزه انتخابیه آذربایجان غربی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با رای مردم انتخاب می شوند،‌ بیان داشت: با توجه به وجود 17 شهرستان، در ماکو از کاندیداهای پلدشت، چالدران و شوط، در خوی از کاندیداهای چایپاره در میاندوآب از کاندیداهای تکاب و شاهین دژ، در نقده از کاندیداهای اشنویه و در پیرانشهر نیز ازکاندیداهای سردشت نیز ثبت نام می شود.

وی بیان اینکه مجلس نهاد قانونگذاری بوده و در بودجه ریزی نقش جدی را ایفا می کند، افزود: نقش نظارتی مردم از راه ایفای نقش نمایندگی وکلای مجلس و حق تحقیق و تفحص پیاده شده و این هدف مهم از راه برگزاری انتخابات عملی می شود.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بعد از اتمام مهلت ثبت نام از 10 تا 19 دی زمان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات در هیئت های اجرایی تعیین شده، اظهار داشت: پس از اعلام نتایج بررسی ها معترضان از 21 تا 24 دی ماه فرصت ارائه شکایت خود به هیئت نظارت استان را دارند.

فتح الهی با بیان اینکه از 25 دی تا یکم بهمن نیز مهلت رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده توسط هیئت نظارت آذربایجان غربی تعیین شده، ادامه داد: از دو تا 21 بهمن نیز زمان دریافت شکایت از داوطلبان رد صلاحیت شده و اظهار نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در خصوص کلیه داوطلبان و اعلام آن به وزارت کشور است.

وی دوم اسفند را زمان اعلام قطعی اسامی نامزدها به مراکز حوزه های انتخابیه توسط وزارت کشور عنوان کرد و افزود: سوم اسفند انتشار آگهی اسامی نامزدها توسط فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه انجام و کاندیداها از چهار اسفند تا 10 اسفند ماه به مدت یک هفته مهلت قانونی دارند، تا برنامه ها و تبلیغات خود را تا 24 ساعت قبل از آغاز انتخابات انجام دهند.