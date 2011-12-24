آزمون ورودی تربیت داور مسابقات قرآن در خراسان رضوی برگزار شد

محمد رضا مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این آزمون ورودی با حضور 39 نفر از اساتید و قاریان منتخب استان برگزار شده که در نهایت چهار نفر از این افراد سهمیه ورودی را برای شرکت در آزمون متمرکز دریافت می کنند.

وی با اشاره به منابع آزمون ورودی تربیت داور قرآن بیان کرد: امتحان کتبی از کتب حلیه القرآن سطح دو و هنر تلاوت و آموزش مفاهیم بوده که در نهایت شرکت کنندگان با پاسخ به 60 سوال تستی در آزمون شفاهی نیز بر اساس قرعه های انتخابی شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون مشهد دو دوره میزبان مسابقه تربیت داور کشوری بوده است، گفت: نتایج این آزمون ورودی در 14 دی ماه بر روی سایت تلاوت گذاشته و منتشر می شود.

مجتهدزاده عنوان کرد: به پذیرفته شدگان در این مسابقه گواهینامه معتبراز سوی سازمان دارالقرآن کریم اعطاء می شود.

وی ادامه داد: چهارمین دوره تربیت داور مسابقات عمومی قرآن به صورت متمرکز در اسفندماه سال جاری با حضوراساتید منتخب در تهران برگزار می شود.

مجتهدزاده با بیان اینکه این آزمون همه ساله برگزار می شود، تصریح کرد: این مسابقه در راستای استاندارد سازی و یکسان سازی ملاکهای داوری و پرهیز از سلایق شخصی در امر داوری برگزار می شود.