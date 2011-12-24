سهمیه 100 میلیون تومانی کتاب خراسان شمالی دریافت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان سیفی اظهار داشت: بیش از 40 میلیون تومان سهمیه مرحله دوم کتاب اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان شمالی با نظارت و انتخاب کارشناس منابع استان دریافت شد.

وی تصریح کرد: این منابع در حوزه های مختلف دفاع مقدس، ادبیات، تاریخ، علوم اجتماعی، پزشکی، مهندسی، فن آوری اطلاعات است.

وی افزود: با توجه به رصد کتابخانه ها و شناسایی کمبود ها و نقصان آنها در زمینه ی منابع در حوزه های مختلف، سعی شده است منابعی که تاکنون بیشتر مورد نیاز اعضاء بوده و در کتابخانه ها موجود نبوده است، انتخاب و تامین شود.

کارشناس منابع این اداره کل افزود: اعتبارات این کتب از محل سهمیه مرحله اول و دوم استان توسط ، جهت هر چه غنی تر نمودن منابع کتابخانه های عمومی تامین شده است.

سیفی با اعلام این خبر افزود: سهمیه این دوره بعلاوه ی سهمیه مرحله اول در مجموع ارزشی بالغ بر 100 میلیون تومان داراست، که با پیگیری های اداره کل کتابخانه های عمومی استان تا پایان سال در اختیار کتابخانه های عمومی سراسر استان قرار خواهد گرفت.

کارشناس منابع اداره کل کتابخانه های خراسان شمالی در خاتمه از اعضاء کتابخانه های عمومی خواست تا مشکلات و کمبودهای منابع کتابخانه های استان را با کتابداران و واحد منابع اداره کل، جهت هر چه پر بار تر نمودن منابع کتابخانه ای استان مطرح نمایند.