علیرضا خلیلی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین اخبار نقل و انتقالات باشگاه صنعت نفت آبادان گفت: با توجه به اینکه مدت زمان جذب بازیکن خارجی به پایان رسیده است ما تنها موفق به جذب یک هافبک هجومی 27 ساله شدیم که فلسطینی الاصل بوده اما در باشگاه "سیریانسکا" لیگ سوئد بازی کرده و عضو تیم ملی فلسطین است.

وی با اعلام اینکه نام این بازیکن "عماد زعتره" بوده و جذب او با درخواست خوزه آلبرتو کاستا صورت گرفته است، اظهار داشت: ما در فهرست خود یک جای خالی داشتیم که با جذب این بازیکن پرشده است. همچنین قصد داریم دو بازیکن مصدوم خود به نامهای روح الله عرب و حجت چهارمحالی را به دلیل مصدومیتی که دارند و تا پایان فصل نمی توانند به ترکیب بازگردند، از فهرست تیم صنعت نفت خارج کرده و دو بازیکن دیگر جذب کنیم.

عضو هیئت مدیره و سخنگوی باشگاه صنعت نفت آبادان با اعلام اینکه با دو مهاجم و مدافع برای جایگزینی با بازیکنان مصدوم در حال مذاکره هستند، تاکید کرد: در شرایط فعلی قصد نداریم تا بازیکنی را با باشگاهی دیگر معاوضه کنیم، البته در این خصوص پیشنهاداتی نیز داشته‌ایم اما از آنجا که در این پیشنهادات بازیکنان کلیدی ما را برای معاوضه خواسته‌اند تا این لحظه به درخواستها پاسخ منفی داده‌ایم.