ترکیه در طرحهای گردشگری استان اردبیل مشارکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی پیش از ظهر شنبه در جلسه کارگروه گردشگری و توسعه شهرستان نیر اظهار داشت: هم اکنون نمایندگان یک شرکت ترک برای مشارکت در تکمیل دهکده توریستی سبلان ابراز تمایل کرده است.

وی با بیان اینکه نمایندگان این شرکت برای سرمایه گذاری در این طرح از شهرستان نیز بازدید کرده اند، اضافه کرد: رایزنی در خصوص میزان و نحوه سرمایه گذاری و نیز جزئیات این مشارکت ادامه دارد که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.

فرماندار شهرستان نیر خواستار همکاری بیشتر بانک عامل در اجرای این پروژه شد و افزود: تزریق تسهیلات بانکی در کنار آورده های شخصی شرکتهای سرمایه گذار ضروری است.

وی با اشاره به مشکلات موجود برای احداث فاز اول این طرح گردشگری یادآور شد: واقعیت این است که این طرح به صورت فنی و کارشناسی پیش نرفته و عمده علت این امر هم بروز و ظهور مرحله به مرحله برخی مدعیان و متولیان در این مدت بوده که خود باعث رکود در جریان اجرای پروژه شده است.

عباداللهی با ابراز امیدواری از اقدامات اساسی به عمل آمده در چند ماه اخیر از نهایی شدن نقشه ها و صدور پروانه ساخت خبر داد و عنوان کرد: بزودی قرارداد 30 ساله با امور آب استان منعقد می شود که در درواقع با این اقدامات تمهیدات لازم برای پیشبرد این پروژه آغاز شده است.

وی همچنین با ابراز تاسف از تعلل متقاضیان و مجریان طرحهای گردشگری این شهرستان و بی تفاوتی برخی افراد نسبت به مطالبات جدی مردم ابراز داشت: متولیان این امر در استان باید در صورت ادامه این روند نسبت به تعیین تکلیف و در نهایت خلع ید این مجریان اقدامات لازم به عمل آورند.