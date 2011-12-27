پاسخ به 2500 شبهه دینی در روز/ بلند کردن علم و علامت پرسش مهم محرم

حجت الاسلام سیدمحمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آمار مراجعین تلفنی این مرکز در ایام محرم گفت: به طور میانگین روزانه 2500 سؤال در روز ما داریم که در ایام محرم این آمار 6 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: البته در روز تاسوعا و عاشورا میزان تماسها حدود 40 درصد کاهش را نشان می دهد و این مسئله طبیعی است چراکه مردم در مساجد، حسینیه ها و تکایا در مراسم سوگورای اباعبدالله الحسین(ع) شرکت دارند.

رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی بیشترین سؤالات مراجعین را در رابطه با محرم و احکامی چون سینه زنی و یا بلند کردن علامت و علم عنوان کرد و افزود: در مباحث اعتقادی نیز بیشترین سؤالات مربوط به شبهات مربوط به قیام عاشورا بود.

