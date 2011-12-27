  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۶ دی ۱۳۹۰، ۸:۲۵

سادات منصوری به مهر خبر داد:

پاسخ به 2500 شبهه دینی در روز/ بلند کردن علم و علامت پرسش مهم محرم

رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره افزایش 6 درصدی تماس با این مرکز در ماه محرم گفت: در مباحث اعتقادی بیشترین سؤالات مربوط به شبهات مربوط به قیام عاشورا بود.

حجت الاسلام سیدمحمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آمار مراجعین تلفنی این مرکز در ایام محرم گفت: به طور میانگین روزانه 2500 سؤال در روز ما داریم که در ایام محرم این آمار 6 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: البته در روز تاسوعا و عاشورا میزان تماسها حدود 40 درصد کاهش را نشان می دهد و این مسئله طبیعی است چراکه مردم در مساجد، حسینیه ها و تکایا در مراسم سوگورای اباعبدالله الحسین(ع) شرکت دارند.
 
رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی بیشترین سؤالات مراجعین را در رابطه با محرم و احکامی چون سینه زنی و یا بلند کردن علامت و علم عنوان کرد و افزود: در مباحث اعتقادی نیز بیشترین سؤالات مربوط به شبهات مربوط به قیام عاشورا بود.
 
کد مطلب 1491705

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها