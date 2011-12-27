نمایشگاه عکس بصیرت در کرج برگزار می شود

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نمایشگاه عکس به مناسبت نهم دی ماه و با محوریت بصیرت افزایی و نمایش خروش مردم در این روز در کرج برگزار می شود.

وی ابراز داشت: در این نمایشگاه بیش از 60 قطعه عکس با موضوع 9 دی، راهپیمایی و خروش مردم در این روز در نگارخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج به نمایش در می آید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج با اشاره به اینکه نمایشگاه عکس از نهم دی ماه سال جاری به مدت یک هفته دایر است، اضافه کرد: علاقمندان می تواند از ساعت 8 صبح تا 18 از این نمایشگاه دیدن کنند.

آشنا گفت: 9 دی ماه روز بزرگی است که اتفاقات بزرگی در این روز رخ داده است و مردم در این روز در برابر فتنه گران خروش کردند که باید این روز گرامی داشته شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز افزود: باید تلاش شود که چهره واقعی فتنه گران برای مردم آشکار و همواره بصیرت افزایی صورت گیرد.