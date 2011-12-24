مادران تهرانی در جشنواره "مادران قصه گو" ثبت نام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر جشنواره مادران قصه گو با اعلام این خبر گفت: در کشور ما داستانها و افسانه‌های زیبا و آموزنده‌ای از زمانهای گذشته وجود داشته که نسل به نسل از طریق والدین به ویژه مادران منتقل شده است و قصه‌گویی مادران برای فرزندان باعث علاقه‌مندی کودکان به کتاب و کتابخوانی می‌شود.

جعفر رئیسیان زاده افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، فراهم کردن زمینه ترویج فرهنگ مطالعه در خانواده با استفاده از قصه گویی و آشنایی با ادبیات و فرهنگ پربار ایرانی اسلامی و کتابهای مفید است.

وی اظهار داشت: آشنایی با آموزه‌های دینی و انتقال این آموزه‌ها از طریق قصه و داستان به کودکان و ایجاد انس و الفت بین والدین و فرزندان از دیگر اهداف این جشنواره است.

کارگاه قصه گویی برگزار می شود

مدیر فرهنگی هنری منطقه 18 تهران ادامه داد: در مرحله اول جشنواره پس از ثبت نام مادران، کارگاه پنج جلسه‌ای در مراکز فرهنگی مناطق 22 گانه تهران برای آموزش قصه گویی به مادران علاقه ‌مند برگزار می ‌شود؛ این کارگاهها از 25 دیماه آغاز و تا 30 بهمن ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: پس از اتمام کارگاهها از هر منطقه پنج نفر انتخاب می‌شوند که در مرحله اول توسط هیئت داوران، سه نفر برگزیده خواهند شد و اولین نفر به عنوان نماینده منطقه به مرحله نهایی جشنواره معرفی خواهد شد.

رئیسیان زاده افزود: در مرحله نهایی هیئت داوران شامل نویسندگان و شاعران برجسته حوزه ادبیات و شعر کشور، سه نفر به عنوان برگزیدگان اصلی انتخاب می شوند که در اسفندماه معرفی و تجلیل خواهند شد.

وی گفت: علاقه مندان به ثبت نام می توانند به نزدیکترین فرهنگسراهای محل سکونت خود مراجعه کنند.