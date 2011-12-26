جلسات پرسش و پاسخ در 200 مسجد کرج برگزار می شود

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جلسه پرسش و پاسخ در 200 مسجد کرج با حضور بسیجیان و عموم مردم برگزار می شود.

وی ابراز داشت: این جلسات با محوریت بصیرت، ولایت، رهبری، تحریم ایران و مسائل مختلف روز دنیا در 200 مسجد کرج تشکیل می شوند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج گفت: در حال حاضر 260 کانون و پایگاه فرهنگی در مساجد کرج فعالیت می کنند که در آنها نیز پیگیری مسائل فرهنگی دنبال می شود.

آشنا افزود: به مناسبت گرامیداشت 9 دی شب شعر، نمایشگاه عکس، نمایش خیابانی و برگزاری همایش با عنوان ولایت و بصیرت در شهر کرج برگزار می شود.

وی با تاکید بر اینکه حماسه 9 دی ماه باید به خوبی گرامی داشته شود، اظهار داشت: تمام اتفاقات این روز باید به خوبی پرداخته و برای مردم تبیین شود.