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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

گزارشی از بازار سکه و ارز/

دلار بر روی 1400 تومان ثابت ماند/ سکه طرح جدید 599 هزار تومان

دلار بر روی 1400 تومان ثابت ماند/ سکه طرح جدید 599 هزار تومان

قیمت دلار امروز شنبه بر روی 1400 تومان در بازار آزاد ثابت ماند، در همین حال قیمت سکه طرح قدیم 625 هزار تومان و طرح جدید 599 هزار تومان معامله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صرافان بازار ارز قیمت هر دلار آزاد را امروز ( شنبه) 1400 تومان و هر یورو را 1860 تومان اعلام کردند، بانک مرکزی قیمت رسمی دلار را با روندی افزایشی 1110 تومان و هر یورو را 1448تومان تعیین کرد.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز در بازار 625 هزار تومان، طرح جدید 599 هزار تومان، نیم سکه 290 هزار تومان، ربع سکه 149 هزار تومان و گرمی 77 هزار تومان است. قیمت هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1606 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 54 هزار و 900 تومان است.

کد مطلب 1491711

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