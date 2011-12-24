کاهش 6 درصدی طلاق در کردستان/ 13700 واقعه ازدواج در سال 90 ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله خسروی زاده بعد از ظهر شنبه در دیدار روسای ادارات و مدیران ستادی ثبت احوال با نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: در هشت ماه اول سال 89 دو هزار و 203 واقعه طلاق در سراسر استان کردستان به ثبت رسید که این میزان در مدت زمان مشابه امسال با شش درصد کاهش به دو هزار و 65 واقعه رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال استان کردستان بیشترین آمار طلاق را در میان گروه سنی مردان 25 تا 29 سال با زنان 20 تا 24 سال عنوان کرد و گفت: انتظار می رود که با مشارکت کلیه دستگاه های دولتی این روند کاهشی طلاق در استان کردستان ادامه داشته باشد.

وی به آمار ازدواج در کردستان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در هشت ماه اول سال جاری 13 هزار و 751 واقعه ازدواج در استان کردستان به ثبت رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش هشت درصدی مواجه شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان کردستان ادامه داد: در مدت زمان هشت ماه اول سال 89 در سطح استان 12 هزار و 771 واقعه ازدواج به ثبت رسیده بود که انتظار می رود امسال با حمایت های همه جانبه دستگاه های دولتی این روند افزایشی ادامه یابد.

خسروی زاده یادآور شد: با توجه به آمارهای موجود در استان کردستان در حال حاضر به ازای هر هفت ازدواج یک واقعه طلاق به ثبت می رسد که این میزان از میانگین کشوری بهتر است.

وی در ادامه با اشاره به آمار وفات و ولادت در سال جاری در استان کردستان گفت: آمار ولادت در کردستان از 18 هزار و 119 نفر در هشت ماه اول سال 89 به 18 هزار و 483 نفر در همین مدت زمان رسیده که این آمار رشد دو درصدی ولادت را نشان می دهد.

مدیر کل ثبت احوال استان کردستان افزود: با توجه به آمارهای موجود در برابر ولادت هر 100 نوزاد دختر، ولادت 104 نوزاد پسر در استان کردستان به ثبت رسیده است.

خسروی زاده اظهار داشت: همچنین در همین مدت زمان در سال گذشته شش هزار و 871 مورد وفات ثبت شده که این میزان در سال 90 با کاهش پنج درصدی رو به رو شده و به پنج هزار و 240 نفر کاهش یافته است.

وی یادآور شد: آمارها نشان می دهد در واقعه وفات به ازای هر 100 زن، 116 مرد در سال 90 فوت کرده اند.

خسروی زاده در ادامه گفت: در حال حاضر در استان کردستان 99 درصد خانواده ها پس از تولد نوزاد، در مهلت قانونی 15 روزه به اداره ثبت احوال جهت صدور شناسنامه مراجعه می کنند.

وی افزود: همچنین در واقعه وفات نیز اعلام فوت توسط خانواده های به اداره ثبت احوال به مرز 98 درصد رسیده است.