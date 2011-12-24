باید از ظرفیتهای مردم تهران برای حمایت از بیداری اسلامی استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی ظهر شنبه در مراسم و معارفه فرماندهی سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ افزود: مردم مؤمن و انقلابی تهران در کنار دیگر مردم ایران در نهم دی همانند دیگر عرصه های انقلاب با عبور سرافرازانه از فتنه 88، بلوغ سیاسی و بصیرت خود را در مسیر انقلاب اسلامی به رخ دنیا کشیدند.

وی بیان کرد: همانگونه که در دفاع مقدس همه قدرتهای شیطانی جمع شده بودند تا با توسل به قدرت نظامی، ملت ایران را از پای درآورند، در فتنه 88 نیز این قدرت ها با هم متحد شدند تا با استفاده از همه ظرفیتهای داخلی و خارجی خود، به ام القرای جهان اسلام ضربه نهایی را وارد سازند که با یاری خدا ناکام ماندند.

مردم باید از بیداری اسلامی حمایت کنند

این مسئول به نقش حیاتی، سرنوشت ساز و گسترده مردم تهران در دوران دفاع مقدس و مقابله با فتنه به خصوص در حماسه 9 دی، اشاره و ادامه داد: امروز انتظار داریم مردم ایران اسلامی به خصوص مردم همیشه در صحنه تهران بزرگ، از جنبش بیداری اسلامی حمایت کنند تا آخرین ضربه به پیکر دشمنان مستکبر وارد آمده و آرمانهای امام راحل(ره)، با ایمان به خدای متعال محقق شود.

وی یادآور شد: تلاش ارزشمند بسیجیان و پاسداران تهران و در رأس آنها سردار حسین همدانی، شرایط امنیتی خوبی را در کشور ایجاد کرد به گونه ای که دیگر خبری از فتنه و فتنه گری نیست.

گفتنی است در این مراسم سردار "محسن کاظمینی" به عنوان فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ منصوب و از زحمات سردار حسین همدانی فرمانده سابق این سپاه تقدیر شد.