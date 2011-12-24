واگذاری سرخ آبی ها در سال 93/ وزارت ورزش و جوانان در انتظار بودجه است

سید احمد رسولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با تصویب عدم حمایت نهادهای دولتی از ورزش حرفه ای که تبصره ذیل ماده 13قانون مصوبه مجلس است صرفا کمک های نقدی نهادهای دولتی به ورزش حرفه ای ممنوع شده است و دیگر کمک ها می تواند مانند قبل، انجام شود.

وی تصریح کرد: دولت و مجلس قبل از آنکه بخواهند این ماده را اجرایی کنند شرایط سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی را بایستی فراهم می کردند چرا که عملا بعد از تصویب این ماده قانونی بسیاری تیم های ورزشی کشور منحل و یا تعطیل شدند.

عدم حمایت نهادهای دولتی از ورزش حرفه ای به تیمها لطمه می زند

رسولی نژاد یادآورشد: از پیامدهای اجرای این مصوبه این بود که تیم هایی مثل بسکتبال باشگاه ذوب آهن و والیبال پیکان به شدت لطمه ببینند.

وی با اشاره به اینکه هنوز ورزش در کشورمان حرفه ای نشده است، افزود: با کمک ها و حمایت های خوبی که رئیس مجلس از ورزش کشور داشتند این مصوبه به اداره تطبیق قوانین رفت و در آنجا مقرر شد شرایط ورزش حرفه ای توسط متولی آن یعنی وزارت ورزش تعریف شود.

این مسئول ادامه داد: بعد از آن نیز کمک های نقدی را به ورزش حرفه ای را ممنوع کرده اند و سایر کمک های تجهیزاتی و امکانات نهادهای دولتی می تواند در اختیار ورزش قرار گیرد.

لزوم افزایش بودجه ورزش

رسولی نژاد ادامه داد: امیدواریم با اصلاحات بودجه سال آینده شاهد رونق ورزش کشور باشیم و بودجه مناسب با وضعیت ورزش کشور در اختیار وزارت ورزش قرارگیرد.

صدا و سیما میلیونها تومان از داربی درآمد کسب می کند

وی در ادامه با اشاره به درآمدهای میلیونی صدا و سیما از پخش زنده بازی های داربی بین استقلال و پرسپولیس، گفت: صدا و سیما چه قبل از بازی چه بعد از بازی که میلیونها بیننده دارد و وقت مناسب و مفیدی از مردم را می گیرد با پخش آگهی های های تبلیغاتی دهها میلیارد تومان درآمد کسب می کند ولی چیزی نصیب باشگاهها نمی شود.

رسولی نژاد ابراز داشت: باید دید جایگاه استقلال و پرسپولیس در نزد صدا و سیما کجاست، بایستی تعریف درستی از ورزش حرفه ای داشته باشیم نباید تنها درآمدزایی مان از ورزش، حرفه ای باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تحت پوشش دولت هستند گفت: دیوان محاسبات دولت را موظف کرده که ردیف بودجه ای جداگانه به این دو باشگاه اختصاص یابد و تنها فرق این دو باشگاه با سایر باشگاههای کشور در همین نحوه اداره دولتی آنهاست.

سرخ آبی ها تا سال 93 تحت حمایت دولت هستند

این مسئول سال 93 را زمان واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از دولت به بخش خصوصی ذکر کرد و افزود: تا سال 93 که مراحل واگذاری دو باشگاه انجام خواهد شد این دو باشگاه تحت حمایت دولت خواهند بود.

معاون حقوقی و مجلس وزارت ورزش گفت: تاکنون به این وزارتخانه بودجه ای تعلق نگرفته است ولی اگر 300میلیارد تومانی که صحبتش است اختصاص یابد تنها پنج درصد ورزش ما را جوابگو است.

وی یادآورشد: حدود سه هزار پروژه ورزشی نیمه تمام در کشور داریم که حداقل به شش هزار میلیارد تومان بودجه برای اتمام کارآنان نیاز است.

عدم اختصاص بودجه ملی مهمترین دلیل پروژه های نیمه تمام ورزشی

رسولی نژاد لزوم توجه جدی مجلس و دولت به اختصاص بودجه مناسب به این وزارتخانه را خواستار شد و افزود: بیش از 10برابر بودجه 300میلیارد تومانی را برای سال 91 و معادل آنرا در سال 92نیازمندیم تا این پروژه ها تمام شوند.

وی عمده اعتبارات مشکل ساز حوزه ورزش را اعتبارات ملی دانست و گفت: پروژه های ورزشی از سه محل ملی، استانی ونفت تامین اعتبار می شوند که تنها در حال حاضر پروژه های ملی باقی مانده اند و بقیه انجام شده اند.

رسولی نژاد از ایجاد چارت جدید در سازمانهای ورزش و جوانان کشور در آینده نزدیک خبر داد و گفت: رئیس سازمان ملی جوانان در هر استانی به عنوان معاون جوانان در سازمان ورزش و جوانان به کار گرفته می شود تا دیگر نیازهای فرهنگی و هنری و جوانان را تامین کنند.

وی درباره ورزش کرمان هم گفت: متاسفانه در تمام کشور به میزان نیاز نتوانسته ایم سرانه ورزشی را پیاده کنیم و کرمان نیز کمتر از استعدادهای فراوان ورزشی اش امکانات ورزشی دارد.



