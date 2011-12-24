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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

علوی تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت نقد رسانه ها برای شکوفایی سازمان فرهنگی شهرداری تبریز

استفاده از ظرفیت نقد رسانه ها برای شکوفایی سازمان فرهنگی شهرداری تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز بر استفاده از ظرفیت نقد رسانه ها برای شکوفایی بیش از گذشته این سازمان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا علوی صبح شنبه در نشست صبح رسانه که با حضور تعدادی از مدیران مسئول و خبرنگاران رسانه های آذربایجان شرقی در محل یادمان مفاخر تبریز برگزار شد، گفت: استفاده آگاهانه و خردمندانه از انتقاد منجر به شکوفایی سازمان خواهد شد.

وی با بیان اینکه محور اساسی هر انتقاد موثر، توجه به نقش سازندگی است، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز را با توجه به مخاطب وسیعش یکی از مجموعه هایی توصیف کرد که همیشه زیرذره بین رسانه ها قرار دارد و افزود: تعامل این سازمان با رسانه ها باید یک تعامل دوسویه باشد.

علوی، یاری متقابل رسانه ها و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز را اجتناب ناپذیر خواند و افزود: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز برای بیان دستاوردها و برنامه های خود نیاز به رسانه دارد تا بتواند این دستاوردها را بازتاب دهد و از سوی دیگر رسانه ها نیز باید با دید تیزی که دارند مشکلات و نقاط مثبت را رصد کرده و در جهت تقویت نقاط قوت کوشیده و برای رفع مشکلات کمک کنند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با تاکید بر ضرورت افزایش آستانه تحمل مدیران از انتقادهای رسانه ای، افزود: تجدیدنظر در فضای نقد آذربایجان شرقی ضرورت دارد زیرا عده ای نقد را به عنوان یکی از ارکان شکوفایی افراد و سازمان ها نپذیرفته اند.

وی همچنین با یادآوری وظیفه ذاتی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در ارتقای فرهنگ شهر و شهرنشینی اضافه کرد: مدیریت این سازمان تلاش می کند از نگاه تک بعدی به حوزه فرهنگ و هنر اجتناب کند و در کنار سایر سازمان های مسئول گامی موثر بردارد.

در این نشست، برخی از حاضران دیدگاه های خود را مطرح کرده و در خصوص اهداف و برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کد مطلب 1491717

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