دو تالوکار چینی به تیم ووشوی شهرداری بندرعباس می پیوندند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بهره من پس از پیروزی تیم ووشوی شهرداری بندرعباس برابر نماینده گیلان در مسابقات لیگ برتر ووشو کشور عنوان کرد: هفته به هفته بر هماهنگی نفرات و عملکردشان افزوده شده و اگر همین روند ادامه یابد، امیدواریم با قرار گرفتن در یکی از رتبه های نخست یا دوم گروه خود راهی دور نیمه نهایی شویم.

وی با بیان اینکه تیم نفت تهران با داشتن نفرات ملی پوش از شانس زیادی برای صدرنشینی در گروه دوم مسابقات برخوردار است، تصریح کرد: در نیم فصل مسابقات اقدام به جذب دو تالوکار چینی خواهیم کرد که سابقه قهرمانی در مسابقات داخلی کشورشان را دارا هستند و امیدواریم با جذب این دو تالوکار چینی در دور برگشت مسابقات لیگ برتر تیم نفت را شکست داده و در جایگاه نخست گروه بایستیم.

بهره من اظهار داشت: در گروه نخست مسابقات تیم پرشین تهران با جذب اکثر نفرات ملی پوش توانسته است به خوبی صدر جدول را در اختیار بگیرد و به دنبال هستیم تا در صورت امکان با این تیم در دیدار نهایی رو به رو شویم که این امر مستلزم کسب رتبه نخست در گروه خود می باشد.

سرمربی تیم ووشو شهرداری بندرعباس با اشاره به اینکه مسابقات لیگ برتر ووشو تا 13 بهمن ماه سالجاری تعطیل است، بیان داشت: به دنبال آن هستیم تا در یکی از تاریخ های 13 یا 28 بهمن ماه میزبانی مسابقات را بر عهده بگیریم که در حال حاضر در انتظار تصمیم فدراسیون ووشو هستیم.

وی گفت: در صورت حمایت مسئولان باشگاه شهرداری بندرعباس در پایان فصل شاهد کسب یکی از رتبه های اول تا سوم مسابقات توسط تیم ووشو شهرداری خواهیم بود.