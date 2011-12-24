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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

رحمان زاده:

70 کیلومتر بزرگراه در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد

70 کیلومتر بزرگراه در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی از آماده بهره برداری شدن 70 کیلومتر بزرگراه در محدوده محورهای ارتباطی استان تا پایان سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحمان زاده صبح شنبه در جلسه شورای راهداری آذربایجان غربی افزود: در این راستا هشت کیلومتر از طرح ملی احداث بزگراه ارومیه- میاندوآب، هشت کیلومتر از طرح ملی احداث بزرگراه سلماس- صوفیان تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی ایمن سازی بزرگراه خان تختی- سلماس، بهسازی و آسفالت محور ارومیه-اشنویه را از دیگر طرح های راهسازی قابل بهره برداری تا پایان سال جاری عنوان کرد و گفت: مراحل اجرایی طرحهای احداث جاده خوی - رازی، بهسازی و روکش آسفالت محور چالدران- کشمش تپه و همچنین بهسازی محور میاندوآب- شاهین دژ  امسال به پایان می رسد.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی مجموع اعتبار هزینه شده برای تکمیل مراحل احداث 70 کیلومتر بزرگراه را 515 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: ارتقای استاندارد اجاده ها و افزایش سرعت ترانزیت کالا و مسافر در کوریدور ارتباطی شمال غرب به جنوب کشور  از جمله دستاوردهای اجرای این طرح ها است.

به گفته رحمان زاده از مجموع  11 هزار و 979 کیلومتر راههای هم سنگ آذربایجان غربی تاکنون 220 کیلومتر بزرگراه احداث شده و بیش از 300 کیلومتر بزرگراه در دست ساخت بوده که طی سه سال آینده به بهره برداری می رسند.

کد مطلب 1491722

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