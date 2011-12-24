70 کیلومتر بزرگراه در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحمان زاده صبح شنبه در جلسه شورای راهداری آذربایجان غربی افزود: در این راستا هشت کیلومتر از طرح ملی احداث بزگراه ارومیه- میاندوآب، هشت کیلومتر از طرح ملی احداث بزرگراه سلماس- صوفیان تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی ایمن سازی بزرگراه خان تختی- سلماس، بهسازی و آسفالت محور ارومیه-اشنویه را از دیگر طرح های راهسازی قابل بهره برداری تا پایان سال جاری عنوان کرد و گفت: مراحل اجرایی طرحهای احداث جاده خوی - رازی، بهسازی و روکش آسفالت محور چالدران- کشمش تپه و همچنین بهسازی محور میاندوآب- شاهین دژ امسال به پایان می رسد.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی مجموع اعتبار هزینه شده برای تکمیل مراحل احداث 70 کیلومتر بزرگراه را 515 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: ارتقای استاندارد اجاده ها و افزایش سرعت ترانزیت کالا و مسافر در کوریدور ارتباطی شمال غرب به جنوب کشور از جمله دستاوردهای اجرای این طرح ها است.

به گفته رحمان زاده از مجموع 11 هزار و 979 کیلومتر راههای هم سنگ آذربایجان غربی تاکنون 220 کیلومتر بزرگراه احداث شده و بیش از 300 کیلومتر بزرگراه در دست ساخت بوده که طی سه سال آینده به بهره برداری می رسند.