برگزاری کارگاه فیلمسازی سینمای اخلاق/به نیمه رسیدن فیلمبرداری "بچگیتو فراموش نکن"

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه فیلمسازی سینمای اخلاق در زمینه مستند، داستانی و انیمیشن با حضور رسول صدر عاملی کارگردان سینمای ایران و مرجان اشرفی زاده ، کارگردان و از داوران جوان دوره هفتم جشنواره فیلم 100 در دانشگاه هنر تهران برگزار می شود.

در این برنامه منتخبی از آثار برگزیده در دوره هفتم جشنواره فیلم 100، در بخش ملی برای فیلمسازان و دانشجویان به نمایش می آید و مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.

- بیش از 50 درصد از فیلمبرداری "بچگیتو فراموش نکن" به پایان رسیده و گروه تولید پس از پایان فیلمبرداری در لوکشین‌های شهرک غرب، خانه فرشته، دفتر روانپزشکی و منطقه سعادت‌آباد، هم‌اکنون برای ادامه فیلمبرداری در 5 کیلومتری جاده قدیم کرج و در کارخانه بتون‌سازی فربت مستقر شده‌اند.

تدوین این فیلم از اوایل هفته جاری توسط حسین غضنفری به طور هم‌زمان آغاز شده است. در این فیلم که با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید می‌شود، اکبر عبدی، فرهاد آئیش، بهاره رهنما، بهنام تشکر، مجید شهریاری، مهران رنجبر، مهران رجبی، مریم سلطانی، مائده طهماسبی، سیاوش مفیدی، سوسن پرور، ندا میرمهدی، سیامک اشعریون، محمدمهدی احدی، سوگند الهی، مهدی کارگر شهامت، محمدرضا نیلی و پارسا مشیری، سوگل نصرتی به همراه حامد کیازال (بازیگران خردسال) نقش‌آفرینی می‌کنند.